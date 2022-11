La Generalitat ja ha pagat 479 milions d’euros a Cedinsa i ha posat així punt final a la concessió de l’Eix Transversal. L’operació s’ha finançat amb romanents de tresoreria, corresponents a l’any 2021, i finalment s’ha descartat recórrer a un crèdit bancari o al FLA, segons el Departament d’Economia. Tal com ja va anunciar la conselleria al maig, l’Executiu ha activat l’operació aprofitant la «finestra d’oportunitat» que preveu el contracte amb Cedinsa per aquest 2022. La consellera d’Economia, Natàlia Mas, ha destacat que es tracta de l’operació d’estalvi «amb més impacte» de l’última dècada. L’executiu calcula que el final de la concessió suposarà un estalvi net de fins a 781 milions d’euros fins al 2040, uns 46 milions anuals. Es tracta d’una xifra que ha estat qüestionada per l’adjudicatària, Cedinsa, que va advertir dels milions que se li haurien de pagar i a més s’hauran de fer front a les contingències que puguin sorgir.

Sigui com sigui, a partir de l’1 de gener de 2023 la Generalitat passarà a gestionar la C-25. Segons el conseller de Territori, Juli Fernández, el manteniment de la infraestructura tindrà un cost per al Govern d’entorn els 15,5 milions. Així mateix, fonts d’Economia han explicat que dels 479 milions pagats a Cedinsa, una part serà considerada com a inversió de la Generalitat (120 milions), mentre que la resta computarà com a reducció del deute. Per calcular l’estalvi de 781 milions d’euros s’han comparat, d’una banda, els pagaments estimats per peatge a l’ombra que la Generalitat hauria d’haver fet a la concessionària entre 2023 i 2040 segons les previsions de trànsit i els termes del contracte i, de l’altra, el pagament dels 479 milions i els costos que haurà d’assumir la Generalitat per la conservació de l’autovia i les reinversions necessàries per mantenir-la en el mateix període.