Ecosol contractarà fins a cinc joves per treballar en les diferents línies d’activitat que té en marxa. De moment ja ha contractat tres joves gràcies al Programa de Treball i Formació de Joves, mentre que properament en contractarà dos més per formar part de l’empresa d’inserció de Càritas Girona. Dins del programa es faran accions de formació en intel·ligència emocional i competències digitals, a més d’altres formacions tècniques i transversals segons la línia d’activitat on se situïn.