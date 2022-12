La major part dels morts a les carreteres gironines s'han concentrat aquest any en dues carreteres: l'AP-7 i l'N-260. En ambdues vies, el nombre de víctimes mortals fins al novembre s'eleva a 13. La via on han mort més persones és l'N-260, amb set víctimes. Mentre que a l'autopista, fins al mes de novembre, se n'han hagut de lamentar sis, segons les dades del Servei Català de Trànsit.

L'últim accident mortal precisament es va registrar a l'N-260 al seu pas per l'Alt Empordà. Dos veïns de Figueres -F.J.A.B, un home de 54 anys i la copilot, E.B.R, de 63.- que viatjaven en un cotxe van morir en un xoc frontal a Avinyonet de Puigventós. Els fets van succeir la nit del 14 de novembre i el conductor -un holandès de 41 anys- de l'altre cotxe va fugir després dels fets. Ho va fer a peu i l'endemà, els Mossos el van detenir a Vilafant on s'havia amagat, a prop d'una benzinera. L'home va ingressar a presó provisional i sense fiança. La causa està oberta al jutjat de Figueres per dos delictes d'homicidi per imprudència greu i un delicte d'abandonament del lloc i omissió del deure de socors.

Aquest novembre han perdut la vida a les carreteres gironines fins a quatre persones. Això ha fet elevar els morts d'accident de trànsit fins a 35 (26 homes i 9 dones) en 33 accidents de trànsit entre gener i novembre. Una xifra, com va avançar Diari de Girona, fa pocs dies que ja supera la total de l'any passat. Que es va tancar amb 34 víctimes mortals. De tots els accidents mortals del 2022, 22 han tingut lloc en dies feiners.

Pel que fa a les dades de gener fins a novembre, s'ha de dir que la mortalitat s'ha elevat en gairebé un 30% si es compara amb el 2019 prepandèmic. Llavors, en 11 mesos, havien perdut la vida 27 persones a les carreteres de Girona. En canvi, si es compara amb el mateix període de l'any passat, l'increment de víctimes mortals és d'un 9,3%, ja que se'n van registrar 32. Cal dir però que durant el 2021 encara hi va haver algunes restriccions de mobilitat per frenar la transmissió del coronavirus.

L'Alt Empordà, líder

Analitzant la mortalitat registrada en fins al novembre, es pot veure com l'Alt Empordà és l'àrea on hi ha hagut més mortalitat a la xarxa viària interurbana. Aquesta alta sinistralitat s'ha materialitzat amb 13 persones mortes en aquesta comarca. Ella sola suma gairebé el total de morts que han registrat la Selva i el Gironès, que són 12 (sis en cadascuna).

10 motoristes

Un aspecte que també es pot observar és que 14 persones que han perdut la vida enguany a la xarxa viària gironina correspon als anomenats col·lectius vulnerables. Aquests estan formats per motoristes, ciclistes i vianants. Del primer col·lectiu, el dels motoristes, malauradament la xifra és molt elevada: 10 han mort en accidents de trànsit. Un tema que preocupa als Mossos de Trànsit i el Servei Català de Trànsit. D'altra banda, també han perdut la vida quatre vianants. Mentre que enguany, no ha perdut la vida cap ciclista en via interurbana arran d'un accident de trànsit.