Els funcionaris de justícia estan en peu de guerra. El nou model d'organització judicial que prepara el Ministeri de Justícia preveu canvis profunds en la forma de treballar dels cossos de funcionaris, que passaran a tenir funcions "multidisciplinaris" perdent d'aquesta manera l'especialització. Segons els portaveus dels quatre sindicats de justícia (STAJ, CCOO, UGT i CSIF) això significarà una pèrdua de "qualitat" pel ciutadà i "endarrerirà encara més els procediments" perquè s'allargarà el temps de formació del personal. A més, es queixen que el Ministeri no està negociant i que les reformes que preveu no garanteixen les seves condicions de treball, les seves funcions ni els seus centres de destí, entre altres coses.

Es tracta d'un model que funcionarà a través de jutjats d'instància, que substituiran els actuals, per fer "macro oficines judicials" i destinar recursos segons nous barems. "Treuran personal d'un lloc per col·locar-lo a un altre amb cost zero", subratllen fonts sindicals. Una de les conseqüències que preveu la llei és la desaparició dels jutges de pau, una figura molt arrelada a Catalunya i que suposa en molts cops la primera porta d'entrada de la justícia al ciutadà. El Departament està negociant amb el Ministeri per tal d'establir una excepció catalana a la Llei.

El Ministeri preveu canvis profunds en el model de justícia a través de tres lleis: La Llei d'Eficiència Processal, la Llei d'Eficiència Digital i la Llei d'Eficiència Organitzativa, que actualment estan en tramitació al Congrés.