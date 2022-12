Preocupació per les estafes virtuals d'inversions a través de criptomonedes

Fa pocs dies, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil anunciaven que s’havia desmantellat i realitzat un gran cop a una banda internacional d’estafadors amb criptomonedes que es va destapar arran d’una primera denúncia a Puigcerdà. Una dona va denunciar haver perdut més de 800.000 euros. Aquesta última setmana, també s’ha detingut al Prat un dels màxims responsables de la plataforma Everfx a Espanya implicada en aquest frau massiu a escala mundial.

La policia calcula que la ciberestafa -cas Forex- ha afectat centenars de milers d’usuaris de tot el món i amb un impacte econòmic que podria superar milers de milions d’euros. La banda investigada guanyava 400 euros al minut i 50 milions cada tres mesos.

Evitar caure en una estafa d’aquestes característiques pot ser difícil però des dels Mossos d’Esquadra recorden una premissa d’entrada: «Si realment vol invertir que no siguin diners que es necessitin». Així de taxativa és l’agent Marta Pla, que forma part de la Unitat Regional de Proximitat i d’Atenció al Ciutadà de Girona (Urpac).

Cal procurar anar si no és amb persones físiques, en llocs webs de molta confiança. Per exemple a l’Agència Catalana del Consum o moltes pàgines que et poden enllaçar amb els organismes.

També aconsella mirar informació on line sobre la plataforma on es vol invertir per la seva reputació i veure que opina la gent. Sobretot, alerta que cal desconfiar de pàgines webs o aplicacions que ofereixen grans guanys per sobre del mercat.

El que és important, destaca, és sobretot informar-se per evitar ser estafat en tot tipus de fraus.

Per saber si s’ha invertit en una web fraudulenta que forma part del cas Forex, la policia ha habilitat un cercador amb les 476 plataformes fraudulentes que van identificar en el marc d’aquesta investigació. Els investigadors segueixen fent gestions per relacionar noves plataformes falses.

Les estafes amb criptodivises són complicades d’investigar i cal policies experts. Cada cop han pres més importància sobretot per la quantitat estafada.

Hi ha hagut casos que la víctima ha caigut quan visita pàgines i veu publicitat enganyosa per part dels grups criminals que tenen com a intenció establir-hi contacte. A vegades, aquesta publicitat enganyosa la protagonitza un personatge mediàtic.

La banda sol contactar telefònicament a la víctima en el seu idioma i li realitza una proposta d’una primera inversió de poca quantitat de diners (menys de 300 euros) que actua a tall d’esquer i se li retornen els suposats beneficis que li corresponen. Per evitar sospites i incrementar la confiança de la víctima, un broker personal l’assessora en línia i li facilita documentació falsejada de la seva identitat i que, a vegades, pertany a altres víctimes.

La finalitat d’aquesta relació personal és connectar personalment amb la víctima, ja que es preocupa per la seva vida privada i els seus problemes diaris. La suposada empresa dona accés a la víctima a una pàgina web on veu i creu que obté guanys de les seves inversions i on, fins i tot, pot consultar els seus suposats actius. Però quan la víctima intenta recuperar els suposats beneficis i la seva inversió, els autors li demanen més diners sota diversos pretextos. Finalment la víctima es convenç que ha patit una estafa i aleshores ho denuncia.