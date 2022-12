El detingut, un dels màxims responsables de la plataforma Everfx a Espanya implicada en aquest frau massiu d’estafes financeres a escala mundial, va aterrar a l’aeroport del Prat aquest dimecres al voltant a les vuit del matí provinent de Romania, on el va sorprendre la policia. L'home va aterrar a la pista de l'aeroport del Prat i els investigadors van comunicar al comandant del vol que agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra accedirien a la nau per procedir a la detenció d’un viatger. Al detingut, l'imputen els delictes de pertinença a organització criminal i delicte continuat d’estafa.

El detingut era l'encarregat de gestionar totes les víctimes espanyoles mitjançant comissionistes que redirigien aquestes víctimes a la plataforma Everfx, de fet, els investigadors el consideren el "team leader espanyol" de la plataforma. Els contactes amb els clients potencials es feien a través de call centers situats a la perifèria de la Unió Europea on falsos brokers les enganyaven amb l’ús d’un sistema complex d’enginyeria social.

Arran de la investigació, coordinada per Eurojust i en què van participar set països, la policia va emetre ordres de detenció internacionals per als màxims responsables de l’entramat criminal, ordres europees d'investigació i comissions rogatòries a tercers països.

La investigació, que ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 2 de la Seu d'Urgell i la Fiscalia de Lleida, continua oberta i es mantenen en vigor altres ordres internacionals de recerca i detenció per als màxims responsables de l’entramat criminal. El detingut passarà avui a disposició judicial.

L’origen del cas Forex es remunta al 2018 a Puigcerdà quan una dona d’edat avançada va denunciar als Mossos d’Esquadra una estafa que finalment va ascendir a més de 800.000 euros. Va explicar que l’engany s’havia produït a partir d’una trucada telefònica en què un expert en finances li va proposar inversions milionàries. Al principi, només calia invertir 250 euros, però a mesura que avançava l’estafa i els estafadors simulaven guanys va invertir molts diners pensant que estava obtenint importants beneficis. L’organització criminal va instal·lar-li un programa al seu ordinador per controlar tots els moviments econòmics i la denunciant va acabar perdent tots els seus estalvis que tenia en comptes bancaris.

L’operatiu, cal recordar, que es va saldar el passat 8 de novembre amb el desmantellament de l’organització criminal investigada que operava a través de centres de trucades establerts en països fora de la Unió Europea cometent les operacions fraudulentes amb beneficis milionaris. El balanç va ser de 15 centres de trucades desmantellats, dos dels màxims responsables de l’organització detinguts a Albània i 16 persones investigades.

La investigació va permetre establir una relació entre diferents plataformes falses que intervenien en la trama, entre les quals hi havia Everfx. Els investigadors especialistes en el món del cibercrim van poder determinar els vincles entre les diferents plataformes web investigades, així com les empreses de desenvolupament de programari, els centres de trucades per comunicar-se amb les víctimes i altres empreses. Tot plegat formava part d'un gran entramat internacional dedicat a l'estafa de multitud de ciutadans europeus, tot i que també es van poder identificar víctimes d'altres continents.

Es calcula que la ciberestafa ha afectat centenars de milers d'usuaris de tot el món i amb un impacte econòmic que podria superar els milers de milions d'euros, ja que es van intervenir tres milions (3.000.000) de correus electrònics gestionats des de comptes de correu de diversos dominis de l'entramat criminal. La banda investigada guanyava 400 euros al minut i 50 milions cada tres mesos.

La plataforma Everfx va ser l'empresa patrocinadora del Sevilla FC i és una de les webs que més queixes i denúncies per estafes acumulava, segons informa la policia.

Els Mossos d’Esquadra coordinadament amb la Guàrdia Civil va activar fa unes setmanes un cercador amb les 476 plataformes fraudulentes que van identificar en el marc d’aquesta investigació transnacional conjunta amb la Guàrdia Civil i les policies de set països més d’Europa. Els investigadors continuen fent gestions per relacionar noves plataformes falses que en el marc del cas Forex poden ser utilitzades per l’organització criminal.

La prevenció

Des dels Mossos d'Esquadra es recorda que davant d'aquest frau massiu d'estafes financeres en línia, la prevenció esdevé una mesura indispensable per esquivar aquestes màfies criminals. Per tal de no caure en cap parany i allunyar-se de falsos brokers, es recomana als inversors que prenguin totes les mesures de seguretat quan facin inversions en línia i comprovin si els llocs web pertanyen a empreses que operen legítimament.

En cas de rebre trucades no planificades de persones desconegudes que ofereixen guanys astronòmics a partir d'inversions amb pocs diners, cal sempre assegurar-se de l'empresa que hi ha al darrere per tal de no caure en paranys de les organitzacions criminals que un cop han captat les seves víctimes les enganyen amb tècniques manipuladores simulant guanys i beneficis que no estan existint.