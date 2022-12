Com cada any, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya impulsa la campanya de Nadal per aconseguir les màximes donacions possibles durant les darreres setmanes de desembre i la primera de gener, una època en què les aportacions baixen un 25% pel canvi d’hàbits de la ciutadania en les festes. Les dues darreres setmanes de l’any són, juntament amb el mes d’agost, el període més crític de l’any per les reserves sanguínies. Els dies de pont del mes de desembre, la fred i les festes són elements adversos a la donació i el canvi d’hàbits pels dies festius fa que les reserves de sang vagin baixant, perquè mentre les donacions afluixen, l’activitat dels hospitals no minva. Cal tenir en compte que la sang caduca i que cal transfondre amb un període de temps determinat. En les èpoques de menys donació la principal necessitat són les plaquetes. Hi ha diverses col·lectes organitzades que es poden consultar al web del Banc de Sang.