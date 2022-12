Els experts observen any rere any com els pics dels virus estacionals no coincideixen, tot i que desconeixen tots els factors que explicarien aquest comportament. Prova d’això és que enguany la pujada de la grip s’ha produït quan ha començat la baixada del virus respiratori sincinal, principal causant de la bronquiolitis. A tall d’exemple, el cap de Microbiologia de Vall d’Hebron, Tomàs Pumarola recorda que el 2009, quan hi va haver la pandèmia de la grip A, el pic del rotavirus, que causa diarrea i sol circular els mesos d’hivern, es va desplaçar a la primavera.