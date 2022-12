El ple de l'Ajuntament de Banyoles ha aprovat definitivament aquest dimecres al vespre l'establiment dels serveis socials municipals. D'aquesta manera, la nova Àrea de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d'Igualtat i Salut, amb els seus serveis adscrits, començarà a funcionar l'1 de gener de 2023. Comptarà amb una trentena de professionals i tindrà un pressupost de 2,2 milions d'euros, 1,2 milions dels quals finançats per la Generalitat. L'alcalde, Miquel Noguer, ha destacat que avui és «un dia històric» i ha dit que la nova àrea «en cap cas suposa un trencament, sinó una aposta per exercir competències pròpies».

El ple del consistori ha aprovat aquest vespre l'establiment del servei públic de titularitat municipal dels serveis socials. A més, s'ha aprovat la modificació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i la relació dels llocs de treball de la nova Àrea de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d'Igualtat i Salut.

L'alcalde ha destacat que «avui és un dia històric per a la ciutat per poder assumir els serveis socials propis» i ha afegit que «ens trobem en un moment fundacional que ens permetrà definir uns serveis socials que en cap cas suposen un trencament, sinó una aposta per exercir unes competències pròpies, tenint en compte les diferents necessitats de Banyoles, respecte a la resta de la comarca». Miquel Noguer ha destacat que «encarem el repte amb il·lusió i confiança per definir un model de serveis socials propi».

Per la seva banda, la regidora de Benestar Social, Ester Busquets, ha explicat que «els serveis socials municipals de Banyoles s'estructuraran en tres àmbits d'atenció: infància en risc, nou envelliment i en noves metodologies d'intervenció» i ha afegit que «tindran un model d'atenció social propi, amb les persones al centre, apostant per la transversalitat i la territorialitat, desplegant als barris equips, tant de serveis socials bàsics com específics, que s'ubicaran als diferents casals de barri».

De manera gradual

El desplegament dels serveis socials es farà de manera gradual. Paral·lelament, s'elaborarà el pla estratègic dels serveis socials per a la ciutat i s'impulsarà el Consell municipal de serveis socials i qualitat de vida per compartir la governança del sistema amb entitats i professionals.

La nova Àrea de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d'Igualtat i Salut comptarà amb una trentena de professionals i un pressupost de 2,2 milions d'euros, dels quals 1,2 els aportarà la Generalitat. L'ajuntament ha signat un contracte programa amb el Departament de Drets Socials per als anys 2022-2025 d'1.027.749,13 euros anuals. A més, a través de la conselleria d'Igualtat i Feminismes, s'aportaran 212.824,79 euros anuals a Banyoles per al desplegament de diferents programes.