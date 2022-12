Les línies R2, R2 Sud, R2 Nord, R11, R13, R14, R15, R16 i R17 acumulen retards que poden superar la mitja hora per una incidència a les instal·lacions d'Adif entre Bellvitge i Barcelona Sants, segons ha informat Rodalies. Adif ha explicat que està treballant per solucionar la incidència en el menor temps possible.

