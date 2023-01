La província de Girona té la tercera taxa de violacions més elevada de tot l’Estat, amb un índex de 7,5 casos per cada 100.000 habitants. Entre els mesos de gener i setembre de 2022, la policia va rebre fins a 59 denúncies per agressions sexuals amb penetració a les comarques gironines. Es tracta d’una xifra que supera en un 34,1% la del mateix període de l’any anterior. Això també la situa com la vuitena amb més fets denunciats de tot Espanya.

Les dades del Balanç de Criminalitat dels primers nous mesos del 2022, aplicant-hi aquesta taxa d’habitants, mostren que les tres primeres províncies de l’Estat amb més incidència de casos de violacions són catalanes.

Al capdavant hi ha Tarragona, amb 82 casos i una taxa de 10,03 casos per cada 100.000 habitants. En segona posició la segueix la província de Lleida, amb 39 denúncies per agressions sexuals amb penetració i una incidència de 8,89 fets coneguts per aquest nombre de població.

La província de Barcelona és, d’altra banda, el lloc de l’Estat amb més denúncies (365) de violacions, però en canvi es troba en el cinquè lloc del llistat segons la taxa per cada 100.000 habitants, ja que se situa en 6,35 casos. Mentrestant, la quarta posició correspon a les Illes Balears, on s’han arribat a gestionar policialment 78 casos. Això representa 6,65 per cada 100.000 habitants.

En canvi, a la Comunitat de Madrid, que és la segona zona d’Espanya amb més casos coneguts (232), se situa en la posició 24 de tot Espanya, amb una incidència de 3,42 fets per aquest nombre de població.

En canvi, Zamora, Sòria, Palència i Valladolid ocupen la part baixa de la llista de les províncies pel que fa a la incidència per cada 100.000 habitants. Es tracta de províncies de l’Estat amb molt poca incidència. De fet, a Zamora, entre gener i setembre no es va arribar a denunciar cap cas. A les altres tres àrees, d’altra banda, hi ha hagut un cas en cadascuna. Sòria té una taxa d’1,12 casos per cada 100.000 habitants; Palència, de 0,62 i Valladolid, de 0,19.

Per lluitar contra aquests delictes i perseguir als autors s’han fet canvis normatius, però també d’investigació i també de tractament als jutjats. De moment, però, segueixen incrementant-se i els experts consideren que també hi ha una xifra «negra» que no surt a la llum; perquè hi ha agressions sexuals d’aquest tipus que es donen en el sí de la parella o exparella i per por no s’acaben denunciant.

Delictes sexuals a l’alça

D’altra banda, els delictes sexuals en global tampoc han parat de créixer i Girona també ha patit des del gener i fins al setembre, un augment de les denúncies, que han crescut un 34,1% en un any (44). Això situa la província de Girona com la catorzena amb més casos de tot l’Estat.

En canvi, el primer lloc de la llista és per a Barcelona, amb 2.028 relacionades amb aquest tipus de delictes. La Comunitat de Madrid la segueix de ben a prop, ocupant la segona posició, amb 2.027 casos coneguts per la policia entre gener i setembre d’enguany.