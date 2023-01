Olot escalfa motors per la cavalcada dels Reis d’Orient amb el Campament Reial, situat a la Plaça Clarà. Centenars de persones ja s'hi han acostat per poder entregar la carta a Ses Majestats i saludar els patges i princeses.

Tal com s’ha portat a terme les passades edicions, per evitar les llargues cues i l'espera de moltes famílies, s’ha tornat a apostar per la venda d'entrades gratuïtes per internet; unes 900 diàries.

Com els darrers anys, es poden agafar un màxim de 4 entrades per persona, amb excepció dels menors de 3 anys que no cal que disposessin d’entrada. A més, s’ha habilitat una cua paral·lela durant el campament per a les famílies que no disposin d’entrada i s'aniran intercalant els accessos al recinte.

Cavalcada amb novetats

El dia 5 de gener a la tarda Melcior, Gaspar i Baltasar - acompanyats d’uns 300 patges i princeses- faran el recorregut habitual pels carrers d'Olot: sortiran de la Plaça Clarà, enfilaran el carrer Mulleras, continuaran pel carrer Serra Ginesta, pujaran el Carrer Major i, ja a peu, passaran pel Passeig d'en Blay fins a arribar als tres trons reials, que estaran situats al Firal Petit.

Cada any la comitiva reial porta alguna sorpresa a la capital de la Garrotxa. Aquest any els Reis han decidit renovar la carrossa dels regals. Tal com han avançat, es tractarà d’una carrossa interactiva i amb moviment on es podrà veure com surten de forma màgica els regals de Ses Majestats, complint els somnis dels infants de la ciutat.

Concurs de fanals Miquel Gou

Com és tradició, després de la Cavalcada es portarà a terme el concurs de fanalets Miquel Gou on poden participar tots els nens i nenes que ho desitgin, sempre que presentin fanals de fabricació casolana. Un cop els reis s'hagin assegut als trons es lliurarà el fanal als patges que els recullin al Petit Firal.

Cada concursant rebrà un petit obsequi com a detall i recordatori de la seva participació. Un jurat format per artistes locals s’encarregaran de fer públic el veredicte a les 21 h de la nit.