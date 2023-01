L’oci nocturn va superar en un 10% l’ocupació i la facturació del 2019 durant la nit de Cap d’Any, segons la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm).

La patronal va assegurar que la majoria de locals van poder penjar el cartell d’aforament complet després de dos anys sense haver tingut l’oportunitat de fer-ho. Així que van poder confirmar les bones previsions del sector.

Recuperació postpandèmia

La Fecasarm va assegurar que els ingressos que van tenir per Cap d’Any aniran «molt bé» per «recuperar una part de les pèrdues suportades» durant la pandèmia per la Covid-19.

Amb tot, la patronal atribueix les bones xifres al fet que el Cap d’Any va caure en dissabte, a les «ganes contingudes» de celebració postpandèmia, ja que és el primer any de celebracions sense restriccions, i a l’ampliació horària que van poder aprofitar més de 25.000 locals.