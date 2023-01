Els hospitals de Catalunya es preparen per a un pròxim pic de covid-19 en acabar les festes de Nadal. Tot i que la incidència de la grip i del SARS-CoV-2 ha baixat l’última setmana a Catalunya, segons la Conselleria de Salut, la càrrega del primer virus a les urgències hospitalàries continua sent important. I també continua havent-hi covid-19, que es preveu que comenci a pujar pròximament.

El pic de covid ja s’esperava per després de les festes de Nadal, una vegada hagués passat el de la grip. A més, com que ja no es comptabilitza cas per cas (només es fan proves diagnòstiques a persones de risc), els experts temen que la incidència de la covid-19 estigui sent més elevada del que reflecteixen les xifres.

Les últimes dades de Salut, que daten d’ahir, reflecteixen que el virus que més circula és el de la grip (el 32% de les mostres), seguit del virus respiratori sincitial (VRS, el 12,4%), el rinovirus (el 12,4%), l’adenovirus (el 4,5%) i el SARS-CoV-2 (el 3,8%).

Tot això es reflecteix en la pressió a les urgències hospitalàries. Els epidemiòlegs estan preocupats per la pròxima arribada del pic de covid, que pot saturar el sistema sanitari català, molt carregat en els últims mesos per la bronquiolitis i la grip. «Estem preocupats, el sistema de salut català ja està una mica al límit perquè venim d’un pic de malalties respiratòries fortes. Si ve la covid, es podrien saturar els hospitals», diu Salvador Macip, membre del comitè científic assessor de la covid-19 de Salut.

Això comporta un risc que altres pacients «no covid» no siguin atesos correctament. Macip crida a utilitzar la mascareta en el transport públic i demana a la gent gran que reforci la protecció, així com implementar més la vacunació de la quarta dosi, que a Espanya encara és insuficient.

Per la seva banda, Joan Caylà, membre de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE), dona per fet que la covid-19 pujarà en les pròximes setmanes, més que per l’onada de la Xina («això no tindrà un efecte immediat aquí», precisa), per la «relaxació» de la població durant les festes de Nadal. «Hi ha la percepció que la pandèmia ja està superada, i no és així».