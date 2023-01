La temperatura de l’aigua de l’Estany de Banyoles va pujar fins a 2,6 graus per sobre la mitjana al 2022, en concret al mes de juny, quan va arribar als 25,9 graus (la mitjana se situa als 23,3).

Segons dades recopilades per l’observador meteorològic de l’Estartit Josep Pascual, que des de 1976 registra la temperatura de l’aigua de l’Estany de Banyoles (primer ho va fer amb un termòmetre de mercuri però després ja va optar per un sistema amb sonda electrònica), al 2022 es va registrar la mitjana històrica més càlida, amb un valor de 19,2 graus (fins ara la mitjana més elevada s’havia assolit al 2020 amb 18,9 graus). El valor mínim es va registrar al febrer de 2022, amb una temperatura idèntica a la mitjana, 10,3 graus (al febrer de 2021 es va arribar als 11,1 graus). En el cas dels mesos de març i abril de 2022, el valor va caure un 0,7 i un 0,3 respectivament en comparació a la mitjana acumulada. De maig a desembre la temperatura sempre va ser superior, dels 2,4 graus per sobre la mitjana (amb el pic de 2,6 graus al juny) als 1,3 graus més al desembre.

En comparació amb les dades registrades l’any 2021, la temperatura mitjana observada al 2022 va créixer un total de 0,8 graus. Per contra, el 1977 es va registrar el valor més baix, amb 17,1 graus.

En els darrers 20 anys, la temperatura de l’aigua de l’Estany de Banyoles ha augmentat 2 graus, segons les mateixes dades de l’observador meteorològic (dels 17,2 als 19,2 graus). En els últims 10 anys, l’increment ha estat d’1,3 graus (passant dels 17,9 als 19,2 graus). Pascual apunta, directament, a un culpable: el canvi climàtic.

Aquest desnivell meteorològic és significatiu, ja que en el primer període analitzat per Pascual (que va del 1976 al 2001, tot i que les observacions no són seguides, sinó que en alguns casos fa parèntesis de fins a 9 anys), la temperatura de l’aigua creix, com a màxim, 1,2 graus (arriba fins als 18,3 graus al 2001), però l’any següent, al 2002, torna a registrar un valor pràcticament idèntic a la temperatura de partida: 17,2 graus (el 1977, el primer valor observat va ser de 17,1 graus).

Valors mínims al fons

«Curiosament –apunta l’observador meteorològic– al 2022 la temperatura de l’aigua al fons de l’Estany ha estat més baixa que altres anys», assegura. Això es deu, explica, a que «en els darrers dos anys les pluges han estat més escasses de l’habitual i l’aportació d’aigua subterrània ha estat inferior». En aquest sentit, detalla que «com que ha arribat menys aigua, la temperatura és més baixa de l’habitual».