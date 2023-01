La monja francesa Lucile Randon, coneguda com sor André i reconeguda com la persona més longeva del món, ha mort als 118 anys a la ciutat de Toulon, al sud de França. Amb la seva mort, la gironina Maria Branyas Morera, resident a Olot, passa a ser la persona de més edat del món als seus 115 anys.

Branyas, que el març complirà 116 anys, ha superat la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial i fins i tot la covid-19, que tot i contagiar-se en la primera onada de la pandèmia, va aconseguir plantar-li cara i sortir-ne victoriosa.

L'olotina té compte de Twitter on hi comparteix algunes reflexions i efemèrides. Batejat com Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112), el perfil està gestionat per la seva família. "La vida no és eterna per a ningú... A la meva edat, un nou any, és un regal, una humil celebració, una nova aventura, un bell viatge, un instant de felicitat. Gaudim la vida junts." va tuitar el passat 1 de gener per donar la benvinguda a l'any.

Nascuda a San Francisco (Estats Units) el 4 de març de 1907, Maria Branyas era filla d’un periodista de Pamplona que va ser responsable de la revista nord-americana Mercurio. L’any 1931 es va casar amb el metge llagosterenc Joan Moret. Al llarg de la seva vida s’ha desplaçat molt, des de Nova Orleans a Barcelona, passant per les localitats de Banyoles, Girona, Calonge i Sant Antoni, Palol de Revardit i, finalment, la residència Santa Maria del Tura d’Olot, on viu des de fa dues dècades.

La dona més longeva d’Espanya ha tingut tres fills, onze nets (un dels quals ja té més de seixanta anys) i tretze besnéts.