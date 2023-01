El transport a demanda de la Garrotxa Clic.cat tindrà el primer bus 100% elèctric de Catalunya destinat a aquest servei. Generalitat i la companyia gironina d'autocars han presentat aquest dimecres el vehicle el primer bus d’aquestes característiques en els 103 anys d'història de TEISA i un dels cinc que l'empresa té la intenció d’incorporar al llarg d’aquest 2023, en la seva aposta de sostenibilitat. També és el primer vehicle totalment elèctric de l'Estat que s’utilitza per al transport a la demanda, que és aquell que només es presta si hi ha reserves prèvies. Durant l'any passat, 6.382 passatgers van utilitzar el servei de transport a demanda a la comarca.

El primer vehicle 100% elèctric de TEISA és un model e-Jest Classe A de la companyia turca Karsan, especialitzada en la fabricació d'autobusos urbans de sense emissions.Té una llargada de 5,8 metres i té 22 places. El motor elèctric, de la marca BMW, té una potència de 135 kW pel que la velocitat màxima és de 70 km/h i el vehicle pot superar pendents del 25%. Funciona amb bateries d’ions de liti amb una energia embarcada de 88 kWh, el que permet una autonomia estimada de 210 km, depenent del seu consum.

Per garantir-ne l'ús, la companyia incorpora dos carregadors elèctrics a la seva cotxera de Les Mates d’Olot, un d'ells finançat en part pels fons Next Generation de la Unió Europea, perquè l'autobús pugui funcionar des del matí fins a darrera hora de la tarda. El de càrrega lenta nocturna (22kW AC) ja està instal·lat i d’aquesta manera a primera hora el vehicle sempre podrà iniciar el seu recorregut amb les bateries a ple rendiment. L’altre és de càrrega ràpida (150 kW DC). S’està a l’espera d’instal·lar-ne un altre, en aquest cas a l'estació de busos d'Olot. Així doncs, en qualsevol moment del dia el vehicle es pot carregar quan sigui necessari i no caldrà esperar al vespre, un cop acabi el servei diari.

En l'acte de presentació, que s'ha fet a Can Trona de la Vall d'En Bas en presència del conseller de Territori, Juli Fernández, el director-gerent de TEISA, Álex Gilabert, ha celebrat la iniciativa i ha dit que "permet la sostenibilitat gràcies a la digitalització i les noves tecnologies, aconseguint donar un servei de transport públic eficient a les zones rurals".

Per la seva banda, Fernández ha destacat que aquestes iniciatives suposen "espais de lideratge pel combat contra el canvi climàtic" i a la vegada "donen resposta a les necessitats dels veïns i veïnes". A més, el conseller ha remarcat la eficiència del tranpost a demanda: "Redueix els quilòmetres i les emissions".

Més de 6.000 durant el 2022

El Clic.cat és un servei de transport públic a la demanda amb recorreguts i horaris establerts, però que els usuaris poden utilitzar si ho sol·liciten amb una reserva prèvia d'un mínim de 15 minuts d’antelació. Es pot fer per telèfon i mitjançant l’aplicació mòbil NEMI. D'aquesta manera, s'eviten els viatges ineficients perquè l'usuari determinarà quina és la parada d'origen i la de destinació d'aquella línia que vol utilitzar. Els vehicles operen només quan hi ha peticions. TEISA ofereix aquest servei al Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i també a la Garrotxa, comarca on cobreix les necessitats d’uns 3.500 habitants sense comptar la ciutat d'Olot.

Amb horaris ajustats i adaptats a les necessitats de totes les persones, el primer servei a la Garrotxa està disponible a Olot a les 7:20 h i a Sant Esteve a les 8.10 h. També té parades, si així ho demanen els usuaris, als nuclis de Ridaura, La Pinya, El Mallol, Les Preses, Sant Privat d’en Bas, Puigpardines, Joanetes i Hostalets d'en Bas. L'últim servei s'ofereix a les 19.20 h a Olot i a les 20.10 h a Sant Esteve. El Clic.cat Garrotxa està operatiu de dilluns a divendres feiners, i també els dissabtes, diumenges i festius de l’1 de juliol a l’11 de setembre. La línia té un trajecte previst de 50 minuts que, en funció de les reserves fetes pels viatgers, es pot allargar fins als 80 minuts per recórrer els 45 km del recorregut, el que implicaria passar per les 30 parades existents.

La comarca disposa d'aquest servei des del juliol del 2021. Durant el passat 2022 el van fer servir 6.382 passatgers, amb una mitjana de 24 passatgers per dia.

La companyia TEISA (Transports Elèctrics Interurbans SA) és una empresa familiar que es va fundar a Banyoles el març del 1920. La Generalitat va començar a implantar els serveis de transport a demanda en col·laboració amb ajuntaments i administracions locals i comarcals l'any 1991. A hores d'ara, aquest servei està format per més de 230 línies que abasten 750 nuclis de població de Catalunya.