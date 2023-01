El Consell Comarcal de la Cerdanya i Empresariat Cerdanya, amb l’ajuda dels ajuntaments d’Alp, Bolvir, Ger, Llívia i Puigcerdà i la Fundació Bosch Aymerich, han desenvolupat un pla per promoure el turisme corporatiu a la comarca. La idea és desestacionalitzar aquesta activitat econòmica per tal de millorar la competitivitat de les empreses i la qualitat de l’ocupació en aquest sector. Així, enguany es treballarà en estructurar l’oferta actual i coordinar els diversos agents, ja que s’ha pogut constatar que la comarca està preparada per poder captar reunions empresarials de fins a un màxim de 50-70 persones. El projecte compta amb fons del Servei d’Ocupació de Catalunya, provinents dels ajuts del tancament perimetral del Nadal de 2020.

En la diagnosi prèvia a l’elaboració de l’estratègia s’han identificat tres àmbits principals, com són el turisme, la construcció i l’alimentació, els quals, conjuntament, representen el 90% de les empreses, el 77% de la facturació i el 83% de l’ocupació de la comarca. A partir d’aquí s’han prioritzat quatre palanques de creixement on, a banda del turisme corporatiu, hi ha el vinculat als esports i la salut, la construcció sostenible i les estratègies de diferenciació en alimentació. En aquest sentit, s’ha decidit començar pel sector turístic donat que a la Cerdanya hi ha més de 200 empreses que s’hi dediquen de forma directa, donant feina a més d’un miler de persones. A més, indirectament, aquest també influeix en els àmbits de la salut, l’alimentació o la construcció. L’objectiu del pla és poder augmentar l’activitat en els mesos menys actius i així convertir llocs de treball estacionals en estables. De fet, més que canviar el model actual, basat en un turisme de tipus familiar i de grups d’escolars, el que es planteja es obrir una nova línia de creixement, tot aprofitant les estructures actuals i tenint en compte l’interès que han manifestat les empreses d’aquest sector. De fet, les reunions empresarials representen un 50% de tot el turisme corporatiu, que, segons s’ha constatat, busca entorns de natura, està disposat a gastar més diners entre setmana i es troba en una tendència ascendent des de l’any 2016, la qual s’ha vist reforçada encara més després de la pandèmia. Per tal de tirar endavant el projecte s’ha comptat amb la participació activa de mig centenar d’empreses, les quals s’han involucrat en entrevistes o en la participació en grups de treball. De resultes d’aquest treball s’han definit catorze actuacions concretes que passen per definir el posicionament de la Cerdanya en termes corporatius, identificar els actors d’aquest segment, desenvolupar una pàgina web que aglutini l’oferta disponible en aquest àmbit, donar suport en el desenvolupament de nous productes i impulsar-ne de nous. A banda, en termes de sostenibilitat, es vol fer una anàlisi de la comarca per identificar en quines àrees es pot millorar, a més de treballar per obtenir una acreditació internacional reconeguda de turisme sostenible i formar en aquest àmbit a les empreses. El pla també contempla estudiar la manera d’apropar-se al mercat corporatiu francès, organitzar visites i workshops per obrir nous mercats, analitzar altres territoris similars a la Cerdanya que ja treballin amb el turisme corporatiu i formar a les empreses en criteris de compra d’aquest segment.