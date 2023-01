En qüestió de dos anys, la imatge d’una víctima de violència masclista denunciant uns fets a qualsevol comissaria de Catalunya amb l’assessorament d’un advocat ha passat de ser l’excepció a ser pràcticament la norma.

A la província de Girona s’ha donat un fort impuls sobretot a partir de l’any passat: segons les últimes dades del Col·legi de l’Advocacia de Girona, es van fer 2.563 assistències a 1.702 víctimes, un 38% més que l’any anterior, quan només en rebia 2 de cada 10. En canvi, a Figueres (l’Alt Empordà compta amb un col·legi de l’Advocacia propi) ja va aconseguir atendre el 65% de les víctimes durant el primer semestre de 2021, i va tancar l’any amb prop d’un 83% d’assistències.

Enguany fa dos anys que es va aprovar un canvi legislatiu i un protocol per reforçar la llei de 2015, que ja contemplava un primer assessorament a les víctimes de violència masclista però que només s’aplicava en un 1% dels casos. L’òrgan representatiu dels col·legis d’advocacia catalans, el Col·legi de l’Advocacia de Catalunya (CICAC), es va reunir amb la Mesa del Parlament, on va presentar fa uns dies un informe que constata que a Catalunya ja reben assistència gratuïta en seu policial un 72% de les víctimes. Això, en xifres, suposa un total de 7.809 dones.

Les dades continuen augmentant, tot i que l’administració calcula que encara hi ha un gruix de víctimes que no denuncia. Això s’evidencia a les xifres de morts per violència masclista. Segons les últimes dades de l’Observatori del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), l’any 2021 a Espanya van morir 49 dones per violència masclista, de les quals només 10 havien presentat denúncia prèvia contra el seu agressor. L’advocacia insisteix en la importància que les víctimes puguin estar assessorades des del primer moment del procés judicial. Segons declaracions de la presidenta del CICAC, Encarna Odurna, més enllà de suposar una atenció de més qualitat per la víctima, pels advocats del torn d’ofici també és «un avantatge» participar en tot el procés, que a més solen acabar amb «millors resultats» que si es fa la primera assistència al jutjat de guàrdia.

Denunciar, el més delicat

Justament, el moment de posar la denúncia és crucial, perquè d’això en pot dependre que un jutge atorgui una ordre de protecció, una mesura cautelar que a Girona es denega en un 54% de les vegades, majoritàriament per no percebre’s una «situació objectiva de risc» per la víctima.

Més enllà d’aquesta primera assistència a la comissaria, només les víctimes de tràfic de persones i de violència de gènere (violència contra la parella o exparella) tenen dret a justícia gratuïta. La resta de víctimes de violència masclista han de fer una petició, i se’ls concedeix si compleixen uns requisits econòmics. La nova llei de llibertat sexual coneguda com llei del «només sí és sí» té previst canviar aquesta situació, tot i que per ara no s’ha fet perquè implica un canvi legislatiu més ampli.