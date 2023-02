SOS Lloret i les dotze associacions de veïns del municipi rebutgen que part dels residus que fins ara van a parar a Solius passin a llançar-se a l'abocador del municipi. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) va acordar amb els ajuntaments derivar-hi 10.000 tones de les 40.000 anuals que fins ara rebia el dipòsit, un cop el tancament ja sigui una realitat a partir del 13 de febrer. SOS Lloret i els veïns entenen que s'hagi de clausurar Solius en compliment de la sentència que ho ordena, però critiquen que s'hagi escollit la planta del municipi com a alternativa. Sostenen que aquestes 10.000 tones esgotaran "en breu" la capacitat de l'abocador de Lloret. "Sota cap concepte entenem ni compartim la solució alternativa", subratllen.

Front comú de les associacions de veïns i de SOS Lloret contra la decisió de l'ARC de derivar part de les deixalles que fins ara s'aboquen a Solius a la planta de tractament que hi ha al municipi. En un comunicat, asseguren que les 10.000 tones anuals que s'hi portaran -la resta, aniran a Vacarisses i a Pedret i Marzà- s'afegiran a tot el volum d'escombraries que ja es gestiona a Lloret. En concret, fins a 160.000 tones procedents de municipis del Gironès, la Selva, el Baix Empordà i una part de l'Alt Maresme.

L'entitat ecologista i les associacions de veïns respecten la decisió del Govern de tancar Solius, sobretot arran "dels problemes i perjudicis" que suposat l'abocador, declarat il·legal per una sentència del TSJC, que el Suprem va avalar. Ara bé, també deixen clar que "sota cap concepte" no entenen ni tampoc comparteixen "que la solució alternativa a l'abocament dels residus sòlids urbans" sigui derivar-ne part a la planta de Lloret.

Les entitats apunten que, avui dia, el dipòsit de Lloret ja tracta els residus d'una àrea urbana formada per més de 144.400 habitants. I que ara, a això caldrà afegir-hi part de les deixalles de catorze municipis més del Gironès i el Baix Empordà. Perquè tot i que Vacarisses passi a assumir el gruix de les escombraries que es llançaven a Solius -en concret, unes 20.000- a la planta de tractament de Lloret n'hi acabaran entrant 10.000 més d'anuals.

Segons SOS Lloret i les dotze associacions de veïns, això farà que la capacitat d'aquest abocador de la Selva s'esgoti "en breu". A més, sostenen que incrementar les tones de deixalles que passaran per la planta de tractament també tindrà "altres efectes associats" que acabaran afectant el territori.

D'entrada, esgrimeixen que això derivarà en "més problemes de salut" entre els veïns a causa dels gasos que genera la descomposició i la putrefacció de les escombraries. I que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), provoquen "mals de cap, insomni, nàusees o problemes respiratoris, entre d'altres".

A més, també critiquen que hi haurà "més problemes de mobilitat", ja que s'incrementarà el trànsit "de camions de gran tonatge" que aniran a abocar les deixalles a Lloret. Uns vehicles que passarà per la C-63, "la setena carretera amb més mortalitat de tot Catalunya el 2022", segons dades del Servei Català de Trànsit.

Una "alternativa viable"

Per altra banda, subratllen que la solució alternativa a Solius suposarà "més problemes ambientals", perquè empitjorarà la conservació de l'Espai Forestal de l'Ardenya Sud, adjacent al PEIN del massís de Cadiretes. Per això, reclamen a l'ARC que estudiï "una alternativa viable" per als residus de l'abocador de Solius, "que no impliqui, en cap cas, l'increment dels que arriben al centre de tractament de Lloret de Mar".

A més, SOS Lloret i les associacions de veïns també aprofiten per reclamar a l'Ajuntament que "iniciï el procés de clausura i restauració" de l'abocador del municipi. Expliquen que quan el 2002 el dipòsit de Lloret es va ampliar perquè tingués capacitat per acumular més d'1,3 milions de metres cúbics de deixalles, la vida útil que se li va estimar va ser de setze anys.

També concreten que el contracte que el 2011 es va adjudicar a l'empresa GBI perquè l'explotés, i que tenia vigència per a deu anys, actualment "es troba prorrogat en espera que s'adjudiqui el nou". I per últim, diuen que el conveni que es va signar el 2020, i que ja aleshores va permetre que Lloret rebés part de les deixalles de Solius, "com a màxim" es pot prorrogar fins a finals d'aquest any.