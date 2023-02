La prefectura provincial de Trànsit ha detectat a les dependències de la Prefectura Provincial de Trànsit d'Ourense un ciutadà d'origen indi i que resideix a la província de Girona, copiant amb ajuda de mitjans tecnològics per copiar a la prova teòrica d'obtenció del permís de conduir de classe B.

Per copiar, l'home va adherir una càmera a la dessuadora per gravar la pantalla i un auricular tipus collaret a l'orella dreta on suposadament rebia les respostes correctes a les preguntes filmades per la càmera.

La direcció provincial de Trànsit ha advertit que aquesta conducta comporta després de la darrera reforma de la Llei de Trànsit vigent des del 21/03/2022 una sanció de 500 euros i la impossibilitat de presentar-se a examen davant de DGT durant un termini de sis mesos.

No suposa un delicte

En aquest cas, aquesta conducta no està tipificada com a delicte perquè no s'ha produït un cas de suplantació o usurpació d'estat.

A més, ha agraït la col·laboració del grup d'informes i atestats (GIAT) de la Guàrdia Civil de Trànsit a l'hora d'identificar l'aspirant.