La plataforma ciutadana per l'educació Salt'Educa ha afirmat que la segregació escolar al municipi "empitjora i continua a nivells molt alts" quatre anys després de la signatura del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya. En un comunicat, la plataforma ha acusat l'Ajuntament de Salt d'amagar la realitat per "maquillar la situació i obviar l'emergència que es viu als centres educatius". En relació amb el descens d'entre un 18 i un 42% de la segregació escolar que reflecteix l'informe del Síndic de Greuges, Salt'Educa exposa que això és només en relació amb l'alumnat estranger, però no té en compte els estudiants amb necessitats especials a primària, que han augmentat entre el curs 2018/2019 i el 2022/2023.

"La segregació escolar no baixa a Salt", remarca la plataforma, que demana a les administracions "accions immediates" per fer front a la situació "de desequilibri i d'emergència que es viu a les aules".

Salt'Educa denuncia que l'ajuntament "només utilitza una part i no la totalitat de dades" que conté l'informe del Síndic: "En l'esmentat informe del Síndic de Greuges, l'índex de dissimilitud es calcula dues vegades, una primera en funció de la nacionalitat de l'alumnat, i una segona en funció de les seves necessitats educatives (NEE). Per tant, en l'informe s'obtenen dues xifres de l'índex". "L'Ajuntament de Salt ha agafat només l'índex de dissimilitud en relació amb la nacionalitat de l'alumnat, dada enganyosa perquè molts infants han obtingut la nacionalitat espanyola, però la composició social de les escoles no ha canviat", argumenta la plataforma.

Salt'Educa exposa que, tot i que les xifres evidencien un descens pel que fa a l'alumnat estranger, reflecteixen un increment dels estudiants amb necessitats educatives especials a primària: del 0,28 al 0,50. A secundària, però, l'informe recull un descens d'aquests alumnes, passant del 0,33 el 2018/2019 al 0,21 en el curs actual. Tot i això, la plataforma exposa que les dades en relació amb 1r d'ESO són "preocupants" perquè, si es manté la tendència, la segregació als instituts "pot veure's agreujada en els anys que venen".

La plataforma critica que Salt sigui l'única població de més de 5.000 habitants de les comarques gironines amb un índex "molt alt" de segregació escolar".

Per això, demanen que "es deixin enrere titular triomfalista" i reclamen a les administracions i la comunitat educativa actuar "de manera immediata" aprofitant totes les eines del Pacte contra la Segregació Escolar i del Decret d'admissions per revertir la situació. "Fa quatre anys de la signatura del pacte i la composició a les aules no canvia. És tot just en aquest curs 2022/23, i a petició de Salt'Educa, que s'està redactant un 'Pla Pilot' o 'Acord de Ciutat' que encara no sabem si serà prou valent i eficaç per erradicar la segregació escolar a Salt. Ens hi juguem molt", conclou la plataforma.