El nombre de vacunacions contra la grip administrades aquesta temporada a la Regió Sanitària de Girona és inferior al registrat els dos últims anys. Concretament, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya, enguany Salut ha vacunat el 39% de la població, mentre que l’any passat el percentatge va ser del 40% i, fa dos anys, del 42%.

Segons els col·lectius d’edat, la taxa més elevada correspon als de més de vuitanta anys, amb un 69% i els que tenen entre 70 i 79 anys, amb un 55%. Aquesta franja poblacional, al cap i a la fi, és el col·lectiu diana ja que es tracta de la població més vulnerable, segons determina Salut.

Malgrat tot, el percentatge no ha sigut equitatiu a tota la regió sanitària. En el cas de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per exemple, s’han administrat un total de 13.114 vacunes contra la grip durant la campanya de vacunació 2022, un 3% més que el 2021.

Com ja s’havia fet en els dos últims anys a causa de la pandèmia de la covid-19, la campanya de vacunació contra la grip d’enguany també s’ha traslladat, en la majoria dels casos, a equipaments municipals cedits pels ajuntaments per altres administracions. En una primera fase, la vacuna contra la grip es va començar a administrar a les persones que viuen en residències i als majors de 80 anys i, posteriorment, es va obrir als majors de 60 anys i altres col·lectius de risc, com dones embarassades o persones amb patologies cròniques, entre d’altres.

D’altra banda, la circulació del virus a Girona segueix a l’alça i bat un nou rècord aquesta temporada. A més, per segona setmana consecutiva es registren més de 1.100 casos. De forma paral·lela, la majoria de virus circulatoris augmenten amb especial incidència a la bronquiolitis. Aquesta setmana s’han diagnosticat vuitanta persones amb la malaltia, xifra més alta dels darrers dos mesos.

Per altra banda, baixa el nombre de pneumònies, que se situa per sota dels 200 casos, a diferència de fa dues setmanes, quan se’n van detectar 207.