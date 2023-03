El «twittergate» de Ripoll s’enverina

La destitució de Joaquim Colomer com a regidor de l’equip de govern de Ripoll el mateix dia que es publicava la intenció de presentar-se amb una llista independent i de ser-ne alhora l’eix gravitatori a la comarca ha emprès un camí de retorn difícilment previsible en la política local. El candidat d’Alternativa per Ripoll-CUP, Dani Vilaseca, va anunciar durant el torn de precs i preguntes del públic del ple de dimarts passat que tenen constància que altres regidors de l’equip de govern del consistori també utilitzen perfils anònims des dels quals ataquen o aplaudeixen l’actualitat municipal en funció dels seus interessos.

Per tot plegat va afirmar que Colomer s’ha convertit «en un cap de turc per motius partidistes», i va llençar el repte a l’alcalde que en cas que es facin públics aquests altres casos, s’actuï de forma idèntica. El «twittergate» està servit.

El mateix Colomer que encara ocupava la seva cadira habitual durant l’actual mandat en el plenari va voler-se acomiadar dels gairebé vuit anys en què ha format part de l’equip de govern, agraint sobretot el tracte amb el personal de l’àrea tècnica i els treballadors de les brigades, amb qui va afirmar que havia establert una «relació familiar». També va voler remarcar que no se sent «ni responsable ni copartícip» del perfil anònim de Twitter que li van atribuir els seus ja excompanys de Junts al govern de Ripoll.

De fet, Colomer diu tenir curiositat pel fet que el perfil que li adjudiquen «està inactiu des de juny de 2022» i també perquè el mateix dia que es va fer pública la notícia que es presentarà a les municipals és el mateix en què van procedir a destituir-lo. Alhora, Colomer va afegir que ell no ha anunciat oficialment encara cap candidatura, i que en cas de fer-ho, el primer de saber-ho serà l’alcalde.

Precisament l’alcalde Jordi Munell va desestimar que s’hagin malbaratat recursos públics per investigar qui és el responsable del perfil Cabró de Raça Ripollesa, l’usuari de Twitter que atribueixen a Colomer, pel fet de tractar-se d’un telèfon associat a l’Ajuntament, i per tant un recurs públic i no pas privat. La seva intenció continua sent posar en coneixement de la policia i la justícia algunes acusacions fetes envers ell a fi que «no li surtin gratis unes conductes que no són correctes i que contribueixen a degradar la institució». La candidata de Junts a les eleccions, Manoli Vega, va desvincular de nou la notícia de divendres passat amb la destitució immediatament posterior, remarcant que ni ella ni la seva candidatura volen «ser còmplices» dels indicis que tenen respecte a Colomer.

El cessament es va fer efectiu dijous al matí en un ple extraordinari on es van anunciar els regidors (Manoli Vega i Josep Isern) que es faran càrrec de l’àrea que fins ara ostentava Colomer, i també en les comissions informatives, i de comptes, així com les representacions de l’Ajuntament als Consorcis del Ter, l’Espai d’Interès Natural del Ripollès, i les Vies Verdes. Joaquim Colomer mantindrà la presidència del Consell Comarcal perquè Junts, tal com ja li va passar l’estiu passat, no té prou suports per liderar una moció de censura.