Cinc dels sis consellers de Junts al Consell Comarcal del Ripollès han abandonat l'equip de govern després que Joaquim Colomer, ex company seu, hagi renunciat a plegar tal com li van demanar. L'acusen d'estar al darrere d'un perfil fals a Twitter des d'on criticava accions del govern municipal de Ripoll, entre d'altres fets. Fa uns dies, l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ja va expulsar Colomer de l'equip de govern per "pèrdua de confiança" per aquests fets i des de llavors ha passat a ser no adscrit. Colomer ho nega tot i afirma que vol seguir "treballant per la gent del Ripollès i Ripoll". "Si algú decideix sortir, ben sortits siguin. Però nosaltres seguirem treballant, la maquinària no es pararà gent ni mica", subratlla.

La setmana passada, Junts va donar de termini fins divendres perquè Colomer deixés l'acta. En cas contrari, els cinc consellers que ja van acordar expulsar-lo passarien a l'oposició, tal com ha passat finalment. Queda una consellera, Dolors Costa, fins ara inclosa al grup de Junts, que seguiria al govern. En un comunicat, el recent elegit nou president de Junts al Consell Comarcal del Ripollès, Josep Coma, subratllava que aquesta manera de fer de Colomer era "èticament reprovable, inacceptable en una institució moderna, transparent i exemplar com ha de ser el Consell Comarcal del Ripollès". I demanava una reflexió sobre "aquesta manera de fer" a la resta de grups que segueixen com a socis de govern. Tot i això, també asseguraven que la seva intenció no és "paralitzar" la institució a partir d'ara com a oposició. Reclamen que Colomer faci un pas enrere per poder elegir una nova presidència.

Els consellers sortints passen a l'oposició i l'equip de govern es queda en minoria. D'aquesta manera, queden 5 consellers a l'equip de govern enfront dels 14 a l'oposició.

Per la seva banda, Colomer, en declaracions a l'ACN, ha assegurat que no dimitirà i que seguirà treballant "per la gent de Ripoll i del Ripollès". Colomer també ha denunciat que s'estan "barrejant temes polítics" en aquest afer i troba molta "casualitat" que es fes pública la decisió de l'Ajuntament de Ripoll de destituir-lo "el mateix dia que sortia publicat que es presentava com a cap de llista d'una formació independent al Ripollès". Amb tot, Colomer ha dit que ell "en cap cas" ha confirmat oficialment que es presenta com a cap de llista per Ripoll.

Abans d'aquest trencament, Junts governava al Consell amb Candidatura de Progrés amb Xavier Guitart i Enric Pérez, i amb Unió de Partits Municipalistes amb Ramon Roqué al capdavant. Aquest últim ha explicat a l'ACN que la voluntat és deixar de banda els "problemes interns" de Junts i seguir treballant per tirar endavant els temes pendents que hi ha en aquest final de mandat, mantenint els consensos que hi ha hagut fins ara quan falten pocs mesos per les eleccions municipals.