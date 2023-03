La nova targeta de transport T-16 ja ha entrat en funcionament a l‘ATM de Girona, de manera que els joves de fins a setze anys podran fer un nombre il·limitat de viatges en transport públic (autobús o tren) de forma gratuïta dins de la zona tarifària on resideixen. A les comarques gironines, hi ha vuit zones tarifàries. Aquest nou títol substitueix la T-12, que només era vàlida fins als 12 anys. A partir del 17 d’abril també entrarà en funcionament la T-Jove (fins als 30 anys) a l’ATM gironina, amb una bonificació del 50%. A les comarques gironines, la T-jove tindrà un cost de 40,2 euros.

La T-16 és un títol personalitzat, amb el nom i els cognoms, que s’haurà de validar a cada viatge i que només podrà ser utilitzat pel menor titular. En el cas de les comarques gironines, els usuaris podran realitzar tants viatges com vulguis dins de l’àrea tarifària on resideixin. A les comarques gironines, hi ha vuit àrees: la zona 1 (Aiguaviva, Bescanó, Fornells, Girona, Llambilles, Quart, Riudellots, Salt, Sant Gregori, Sant Julià, Sarrià, Vilablareix i Viladesens), la zona 2 (Cervià, Colomers, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls i Sant Martí Vell), la zona 3 (Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Palol de Revardit i Porqueres), zona 4 (Canet d’Adri, Sant Aniol de Finestres i Sant Martí de Llémena), zona 5 (Amer, Anglès i la Cellera), zona 6 (Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Santa Coloma, Sils, Vidreres i Vilobí), zona 7 (Campllong, Cassà, Llagostera i Sant Andreu Salou) i zona 8 (Arbúcies i Sant Hilari).