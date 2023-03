Girona lidera la recollida selectiva d’envasos de vidre a Catalunya, amb un creixement del 8% fins arribar a les 26.000 tones, segons dades d’Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre dedicada a la gestió del reciclatge d’aquest tipus d’envasos a Espanya. Segons la seva memòria de 2022, l’any passat la ciutadania de Girona va dipositar al contenidor verd una mitjana de 32,8 quilos per habitant, una xifra molt superior a la mitjana estatal (19,8 quilos per habitant) i la del territori català (23,7 quilos per habitant). Segons aquestes dades, Girona és la tercera província amb una major aportació ciutadana al contenidor verd de tot l’Estat i la cinquena capital de província més recicladora d’Espanya, per darrera de Sant Sebastià, Pamplona, Bilbao i Palma.

Entre els municipis de més de 3.500 habitants, Tossa de Mar va liderar l’aportació ciutadana al contenidor verd, amb 89,1 quilos per habitant, seguit de l’Escala (68,4 quilos per habitant), Llançà (64,8 quilos per habitant), Castelló d’Empúries (57,9 quilos per habitant) i Roses (56 quilos per habitant). Dades al conjunt de Catalunya Catalunya compta actualment amb 40.399 contenidors verds repartits per tot el territori, 6.576 dels quals es troben localitzats a les comarques de Girona. Durant l’any 2022, els habitants de la província van dipositar 245.658 envasos de vidre al dia i prop de 171 envasos per minut. A Catalunya, la recollida selectiva d’envasos de vidre va augmentar fins a les 184.984 tones d’envasos de vidre. D’aquesta manera, cada català i catalana va dipositar a prop de 23,7 quilos per habitant, l’equivalent a uns 82 envasos per persona.