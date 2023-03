Està previst que gairebé cent persones donin sang aquest divendres a Girona en la campanya organitzada conjuntament pel Banc de Sang i els Bombers. Segons fonts de l’organització, la jornada transcorre amb «èxit».

Cal tenir present que els Bombers han ajudat a dinamitzar el dia amb diverses activitats, que han servit per atraure més participants. Com a activitat destacada, aquesta tarda s'ha fet un simulacre de fuita de risc químic per primera vegada, amb la col·laboració de Bombers, Protecció Civil, SEM i Mossos, que ha generat molta expectació.

Des del Banc de Sang apunten que la campanya està superant les expectatives previstes. Encara no s'ha arribat a la meitat i ja se superen les 2.000 donacions a Catalunya, quan en total aspiraven a assolir-ne 4.000. Malgrat tot, alerten que les reserves són baixes, tenint en compte que s'apropa Setmana Santa i encara disminuiran més. És per això, que la iniciativa s'allargarà tot l'abril.