Dones unides per acabar amb el tabú de la menopausa

A partir dels 40 anys, moltes dones comencen a notar canvis en el seu cos: cabells blancs, arrugues, baixa l’energia o la libido, mantenir el pes és cada cop més difícil... En molts casos, aquestes transformacions vénen donades per canvis hormonals causats per la menopausa i el seu període previ, la perimenopausa. Es tracta d’una etapa en què moltes dones poden sentir angoixa, ja que «a nivell social tenim molta pressió per mantenir-nos joves, sexis, guapes, visibles des d’un punt de vista estètic». Així ho explica la gironina Muntsa Bau, fundadora del projecte Grace of No Age, una plataforma internacional que vol donar suport i unir dones en aquestes circumstàncies vitals, per tal que puguin trobar recursos a diferents nivells, compartir dubtes i coneixements i sentir-se acompanyades.

«Des de sempre, fer-se gran, per a una dona, i sobretot el fet d’utilitzar la paraula menopausa, és tabú», assenyala Bau. Amb Grace of No Age, volen trencar amb aquesta idea: «En volem parlar, volem explica rque no passa res: igual que una nena es converteix en adolescent i pateix un període de canvis hormonals on es revoluciona una mica tot, la menopausa pot ser com una segona adolescència que ens porta a una altra etapa de la vida que també pot ser molt bona i molt plena», explica la impulsora del projecte. La idea, per tant, és ajudar les dones «a assumir aquests canvis en lloc de rebutjar-los».

«Cal abraçar els canvis, no passa res, i és important prendre acció tenint en compte petites coses que poden fer-nos sentir millor», garanteix Bau. I és que els canvis físics i mentals associats inevitablement a la menopausa poden tenir un impacte més o menys gran en funció de com hi arribi la persona: «Si tu hi arribes amb bona salut, amb un bon estat mental, sense estrès, si no fumes ni beus, si portes un alimentació sana... viuràs la peromenopausa de forma diferent i els possibles símptomes seran més lleus», indica Bau.

Per encarar tots aquests canvis, Grace of No Age compta amb una quarentena d’ambaixadores de 27 països diferents, i continua expandint-se. Segons explica Bau, es tracta de dones de més de 40 anys -i que per tant, també formen part del públic objectiu del projecte- que tenen alguna professió relacionada amb l’ajuda a les persones, i algunes específicament a dones. Per exemple, s’hi troben nutricionistes, psicòlogues, escriptores, coach que treballen empdonerant dones, entrenadores personals i instructores de ioga i pilates, entre altres. També hi ha dues doctores en medicina que assessoren el projecte. Totes aquestes dones escriuen contingut al bloc per oferir eines i coneixement a les usuàries perquè es puguin trobar millor en aquesta etapa de la seva vida. A més, tenen un grup privat a Facebook - «No Pause at Menopause»- on les diferents usuàries poden parlar entre elles i fer consultes a les ambaixadores.

Ara, aprofitant que s’estan deixant definitivament enrere les pors de la pandèmia, Bau està treballant per organitzar jornades on usuàries i ambaixadores puguin compartir un espai de sororitat. El primer està previst pel 29 i 30 d’abril a Marbella: una experiència wellness amb dos dies de pilates, golf saludable i caminades per la platja, entre altres activitats. S’estan programant també retirs i experiències a la Costa Brava, Mèxic, St Martin (Carib Holandès) i Austràlia.

Finalment, a Grace of No Age també compten amb una botiga digital i de fa poc han començat a organitzar tallers online o presencials impartits per les ambaixadores, que es poden comprar a través de la pàgina web. Per exemple, en aquests moments en tenen un de disponible per fer una bona planificació d’objectius, un sobre la el paper dels homes davant de la menopausa i un altre sobre nutrició, amb una part teòrica i una altra de pràctica.