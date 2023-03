L'aprovació de la vacuna contra el coronavirus d'Hipra per part de l'Agència Europa del Medicament (EMA) és, ara sí, una realitat. L'espera ha sigut llarga, i és que fa exactament un any que l'EMA iniciava la revisió contínua del fàrmac, un procés obligat per a obtenir la validació. Les sol·licituds d'informació a la farmacèutica d'Amer, al llarg d'aquest temps, han sigut exhaustives i rigoroses i l'agència ha anat prorrogant la decisió més del previst, tenint en compte que la situació de pandèmia actual no requeria la urgència dels inicis en què es necessitaven vacunes de forma immediata.

Avui l'EMA ha donat llum verda a la vacuna i en recomana l'autorització, decisió que s'ha pres en la reunió del Comitè de Medicaments d'ús Humà, després de constatar que reuneix tots els requisits pel que fa a l'eficàcia, seguretat i qualitat. Bimervax, el nom comercial del medicament, està indicada com a dosi de reforç (booster) per a aquelles persones a partir de 16 anys que hagin rebut la pauta de primovacunació amb una vacuna d'ARNm, almenys 6 mesos després de l'última dosi d'una vacuna rebuda. Un secret anomenat Hipra La Comissió Europea (CE) serà ara l'òrgan responsable d'atorgar l'autorització de comercialització perquè aquesta vacuna es pugui distribuir a tots els Estats membres de la Unió Europea, com passa amb la resta de medicaments autoritzats per procediment centralitzat. Cronologia del desenvolupament del vaccí 27 de març de 2020 : Hipra comença a analitzar les proves PCR

: Hipra comença a analitzar les proves PCR 11 de desembre de 2020 : Hipra anuncia que investiga una vacuna contra la Covid-19

: Hipra anuncia que investiga una vacuna contra la Covid-19 16 d'abril de 2021 : Visita del president Pedro Sánchez a les instal·lacions d'Hipra

: Visita del president Pedro Sánchez a les instal·lacions d'Hipra 11 d'agost de 2021 :Autorització de la fase I/IIa de l'assaig clínic

:Autorització de la fase I/IIa de l'assaig clínic 27 d'agost de 2021 : Administració de les primeres dosis de la vacuna a humans

: Administració de les primeres dosis de la vacuna a humans 13 de setembre de 2021 : Hipra firma un acord per a subministrar 50 milions de dosis al Vietnam

: Hipra firma un acord per a subministrar 50 milions de dosis al Vietnam 15 de novembre de 2021 : Autorització de la fase IIb de l'assaig clínic

: Autorització de la fase IIb de l'assaig clínic 16 de novembre de 2021 : Hipra comença a produir la vacuna

: Hipra comença a produir la vacuna 21 de gener de 2022 : Un projecte europeu investiga la vacuna en infants i adolescents

: Un projecte europeu investiga la vacuna en infants i adolescents 1 de febrer de 2022 : Autorització de la fase III de l'assaig clínic

: Autorització de la fase III de l'assaig clínic 29 de març de 2022 : Inici de l'avaluació contínua de l'EMA

: Inici de l'avaluació contínua de l'EMA 19 de juliol de 2022 : Els resultats mostren bona resposta contra les subvariants d'Òmicron

: Els resultats mostren bona resposta contra les subvariants d'Òmicron 2 d'agost de 2022 : La Comissió Europea anuncia que comprarà 250 milions de la vacuna

: La Comissió Europea anuncia que comprarà 250 milions de la vacuna Octubre de 2022 : Inici de l'assaig de la vacuna com a quarta dosi / Hipra entrega els últims documents a l'EMA

: Inici de l'assaig de la vacuna com a quarta dosi / Hipra entrega els últims documents a l'EMA 23 de gener de 2023 : L'aprovació de la vacuna, a sobre la taula per primera vegada

: L'aprovació de la vacuna, a sobre la taula per primera vegada 22 de març de 2023 : L'EMA finalitza la revisió contínua de la vacuna

: L'EMA finalitza la revisió contínua de la vacuna 30 de març de 2023: L'EMA anuncia l'autorització de la vacuna