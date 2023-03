La Policia Nacional ha detingut cinc estrangers en situació irregular per «llogar» la identitat d'espanyols per treballar en empreses càrniques de la Garrotxa.

Els agents també han arrestat cinc homes més per facilitar la documentació que permetia suplantar la identitat. La Policia manté la investigació oberta perquè encara queda pendent la detenció de dos facilitadors més.

Els primers detinguts han quedat acusats d'un delicte d'usurpació d'identitat i els "facilitadors" com a cooperadors necessaris en facilitar els documents espanyols reals.

Aquests arrestos s'han realitzat en el marc de l'operació Ganivet i segons han pogut acreditar investigadors, el mètode utilitzat per aquestes persones era el lloguer de la documentació espanyola així com de dades bancàries, perquè ciutadans -la majoria- en situació irregular poguessin treballar en fàbriques suplantant la identitat i amb un contracte laboral.

Un 20% de la nòmina i sense treballar

A canvi, la persona espanyola que llogava el document i el compte bancari -on s'ingressava la nòmina de l'estranger irregular- es quedava un 20% del sou en concepte de “lloguer d'identitat”.

A més, aquest “arrendador” cotitzava a la Seguretat Social sense treballar, cosa que li generava drets de prestació de desocupació.

En un dels casos investigats, la nòmina era de 1.500 euros. Aquesta s'ingressava íntegrament al facilitador, ja que eren les seves dades les que figuraven al contracte, documentació d'identitat i dades bancàries, i aquest tornava el ciutadà en situació irregular que suplantava la seva identitat, 1.200 euros i se li'n quedava 300 com a lloguer d'identitat i cotitzant per una feina que no feia ell.

La Policia Nacional de Camprodon recorda que està en contacte permanent amb les empreses garrotxines per comprovar possibles casos de suplantació d'identitat, un modus operandi que han vist que cada cop és més comú a la zona. Amb tot, recorden que dels 5.000 treballadors d'aquesta mena d'empreses que hi ha a la Garrotxa, només han comès aquest delicte un tan per cent molt baix, però asseguren que estan molt atents.

De fet, són les mateixes empreses que els han alertat dels casos que investiguen per què van trobar-se amb sospites de la documentació que duien els treballadors detinguts. L'operació Ganivet, anomenada així per les càrniques, va començar a finals de l'any passat i el dia d'avui ja s'han fet deu detencions: cinc de treballadors i cinc de facilitadors.

Millors opcions

Pel que fa als estrangers arrestats es tracta de persones d'entre 20 i 30 anys procedents de països subsaharians i sud-americans. Hi ha dos casos que els treballadors ja comptaven amb permís de residència a Espanya i, per tant, no hi estaven de forma irregular. En aquests casos, segons han explicat fonts policials, eren persones que creien que tenint un DNI espanyol podrien accedir a un millor lloc de feina i amb una remuneració més elevada.

Pel que fa als estrangers, aquests acabaran tenint antecedents penals si són finalment condemnats. Un tema que els pot portar molts problemes si volen regularitzar la situació a Espanya i fins i tot, en si mai volen obtenir permís de residència.

Les actuacions policials s'han dut a terme en diverses poblacions a la comarca de la Garrotxa mentre que a dos dels facilitadors se'ls ha detingut a l'aeroport del Prat i a la comarca d'Osona, gràcies a la col·laboració policial.

La investigació continua oberta, pendent de la detenció de dos facilitadors més de documentació i que es troba en parador desconegut.

De moment, la Policia Nacional no ha pogut establir que els facilitadors formin un grup criminal, ja que per ara, no hi han trobat lligams entre ells. Però s'està investigant.

Formació a les empreses

Arran d'aquesta casuística detectada a la Garrotxa, la Policia Nacional preveu fer formació a encarregats dels Recursos Humans ja sigui de les empreses càrniques com també d'empreses ETT que col·laboren a l'hora de trobar treballadors per tal d'evitar que s'acabi contractant un empleat amb documents "llogats".

Això es farà amb l'objectiu, indiquen fonts policials, per tal de poder enxampar aquestes pràctiques abans que siguin contractats. És a dir, els agents de la Policia Nacional els explicaran com detectar documentació falsa o sospitosa. Tots els casos investigats s'han conegut quan el treballador ja estava en plantilla i, per tant, cobrava una nòmina. Això també provoca un prejudici a les empreses, recorden, perquè han de donar de baixa al treballador, parlar amb la Seguretat Social, entre altres arran dels fets.