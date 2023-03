El consell d'administració del consorci de l'ATM de Girona ha aprovat la integració de la Garrotxa a partir del 17 d'abril en la zona 4 del sistema tarifari. Aquesta incorporació coincideix amb el desplegament de la T-Jove a la demarcació. Amb aquest canvi, els usuaris podran utilitzar els títols que hi ha vigents a l'ATM de Girona i suposarà un estalvi d'entre el 48 i el 77% del preu del viatge, segons el tipus de bitllet. A més, el Departament de Territori ha anunciat aquest divendres que posarà en funcionament el Rumbus, una línia de transport públic que servirà per accedir al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb bus, en comptes de fer-ho amb vehicle privat.

L'ATM de Girona creix per incorporar els municipis de la Garrotxa en la zona 4 del sistema tarifari. La integració es farà a partir del 17 d'abril, dia en què es començarà a desplegar la T-Jove a la demarcació. El títol servirà per a menors de 30 anys i la T-16, serà un títol de viatge gratuït pels joves de menys de 16 anys.

A partir d'ara els usuaris del transport públic a la Garrotxa podran fer servir qualsevol dels títols de transport que hi ha a l'ATM, com ara la T-10, la T-10/30 (que permet fer deu viatges en un mes), la T-50/30 o la T-Mes (que permet fer viatges il·limitats durant un mes).

L'ATM està formada pel Gironès, el Pla de l'Estany i una zona de la Selva. A partir del 17 d'abril també hi haurà els municipis de la Garrotxa. L'anunci s'ha fet aquest divendres en una visita del conseller de Territori a Olot.

Rumbus

D'altra banda, a partir del 22 d'abril Teisa i la Generalitat posaran en funcionament el Rumbus, una línia de bus que permetrà accedir al Parc Natural de la Zona Volcànica amb transport públic. El bitllet valdrà dos euros i serà vàlid per tot el dia. Això vol dir que els usuaris pagaran un bitllet i podran fer servir el bus tantes vegades com vulguin en el mateix dia.

El recorregut de la línia unirà l'aparcament de les Preses amb Santa Pau, passant pel Bosc de Tosca, Can Blanc, l'aparcament de la Fageda i el del volcà de Santa Margarida. Es calcula que amb la nova línia de bus hi haurà 400 vehicles que deixaran d'accedir al parc natural. Això vol dir un estalvi de 380 tones de CO2 a l'any.

El servei funcionarà els caps de setmana, els ponts i cada dia dels mesos de juliol i agost. Entre el gener i el juliol tindrà una freqüència de pas de cada hora per sentit i entre agost i desembre, passarà cada mitja hora.

Àlex Gilabert, director-gerent de Teisa, afirma que «aquesta és una aposta decidida per la mobilitat en transport públic quan ens desplacem els caps de setmana i per vacances a entorns com el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. L’autobús ha d’esdevenir la millor opció no només pels desplaçaments quotidians, sinó també per aquells d’oci, de forma corresponsable amb l’espai natural que estem visitant».