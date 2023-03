Govern i grups parlamentaris es reuniran aquest divendres a la tarda amb l'objectiu d'arribar a acords en el combat contra la sequera. La batejada com a cimera de l'aigua començarà a les 4 de la tarda al Palau de la Generalitat i congregarà representants de l'executiu –liderats pel president de la Generalitat, Pere Aragonès-, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i tots els grups parlamentaris menys Vox. La cimera arriba després que el Parlament convalidés el decret del Govern amb mesures contra la sequera, i que ha rebut crítiques de tota l'oposició per considerar-lo "insuficient" i sense ser acordat amb els partits. Aragonès ja ha obert la porta a modificar-lo amb aportacions dels grups però ha posat l'accent en la necessitat de "consens".

El decret

El Parlament va convalidar el decret del Govern el 22 de març amb l'abstenció del PSC, Junts, la CUP i els comuns i els vots a favor d'ERC. Vox, Cs i el PPC hi van votar en contra. Entre altres mesures, el decret permet a l'ACA suspendre durant 48 hores la captació d'aigua per a usos diferents de l'abastament de la població quan aquest abastament perilli i recuperar pous en desús. També augmenta les sancions per danys al domini públic hidràulic quan es cometin en situacions d'alerta i emergència per sequera.

Durant el debat al Parlament tots els grups van criticar el decret per "insuficient", van denunciar la falta de planificació a llarg termini i es van queixar que el Govern havia aprovat la norma sense parlar amb els grups parlamentaris ni buscar-hi acords.

Aragonès ja ha avançat que a la cimera d'aquest divendres es poden acordar modificacions al decret, que es podrien materialitzar en una nova norma. De fet el ple va aprovar una moció per instar l'executiu a aprovar un nou decret sobre la sequera que tingui un "ampli consens polític i social", a instàncies de Junts.

Sigui com sigui, el Govern insisteix que ara la intenció és poder prendre les decisions per consens. "És necessari, es busca i es vol el consens", va remarcar durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. A més, va destacar que la cimera "no serà només una foto", sinó que serà una reunió de treball.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar la cimera durant la sessió de control al Govern durant el ple del Parlament del 9 de març. Segons el president la intenció és buscar "un full de ruta àmpliament compartit" per abordar l'emergència.

Està previst que la cimera comenci a les 4 de la tarda al Palau de la Generalitat i s'allargui diverses hores. Hi participaran tots els grups parlamentaris menys Vox. Per part del Govern hi assistirà Aragonès, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà; el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent; el director de l'ACA, Samuel Reyes; la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca; el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran, David Rodríguez; i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

Reunions preparatòries

El Govern ja ha fet reunions preparatòries amb el PSC, Junts, la CUP i els comuns per començar a treballar en la cimera i perquè els grups parlamentaris puguin plantejar-hi les seves propostes, amb una primera trobada el dilluns i una altra el dimecres. Aquestes reunions no s'han obert a Cs i el PPC, tot i que tots dos grups han confirmat la seva presència a la cimera. Vox, en canvi, no hi ha estat convocat.

Les propostes dels grups

El PSC confia que de la cimera en puguin sortir modificacions al decret aprovat pel Govern i convalidat pel Parlament la setmana passada. Els socialistes recorden que als pressupostos ja s'hi contempla 760 milions per a destinar a actuacions contra la sequera i demanen que es prioritzin les més urgents, com l'ETAP del Besòs (110 milions) o l'ampliació de la dessalinitzadora de Tordera (165 milions). A més, reclamen que s'habilitin recursos addicionals per fer millores de la xarxa i per reguladors de pressió.

Els socialistes també volen que es permeti als ajuntaments poder omplir piscines públiques perquè serveixin com a refugi climàtic a l'estiu, una reivindicació que alcaldes de l'arc metropolità ja han traslladat al Govern. A banda, proposen que es creï la Taula Nacional de l'aigua amb representants de les entitats municipalistes, de l'àrea metropolitana de Barcelona, operadors del cicle de l’aigua, representants de col·legis professionals, sector acadèmic i universitari i ASAC, ACATCOR i AMAP com a entitats que agrupen les entitats i associacions vinculades als serveis d'aigua de Catalunya.

En relació al decret, el PSC ha demanat que s'elimini les sancions previstes pels municipis, o aplicar un règim transitori mínim d'un any. Els socialistes han acusat l'executiu de promoure una política de fiscalització i d'incloure sancions amb ànim recaptatori. De fet, Junts també ha reclamat que es derogui el règim sancionador establert al decret de sequera.

Junts ja ha avançat que algunes de les mesures que demanaran serà que l'ACA assumeixi de manera extraordinària la totalitat dels costos derivats de les obres i actuacions urgents que pertoquin als ens locals, així com que l'execució de les inversions es puguin fer pel tràmit d'urgència. A més, reclamen compensacions econòmiques als diferents sectors afectats, com els agricultors i ramaders. També volen que es nomeni un nou director de l'Aigües Ter Llobregat

Entre les mesures que proposaran a la reunió hi ha destinar 500 milions a l'ACA per a diverses obres "urgents i prioritàries". A tall d'exemple, reclamen 250 milions per licitar l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, 100 milions per a una nova dessalinitzadora a Cubelles o 50 milions per a inversions a l'ATLL.

Segons Junts cal que tot el Govern sigui "solidari" en el finançament de les inversions necessàries, com recorden que es va fer durant la pandèmia, i asseguren que la sequera és "una emergència de país".

CUP i comuns critiquen que se segueixi apostant pels macroprojectes

La CUP també ha confirmat la seva assistència a la cimera, tot i que la considera "propagandística". En roda de premsa el diputat cupaire Xavier Pellicer va remarcar que la reunió "no servirà per fer front a la sequera" però pretenen ser-hi presents per "obrir un debat en profunditat" i saber els detalls del consum d'aigua a Catalunya. A més, han subratllat que la sequera no es pot combatre només amb dessalinitzadores perquè tenen un elevat cost energètic.

Els cupaires també han denunciat que mentre es vol fer front a la sequera el Govern continua apostant per macroprojectes com el Hard Rock o els Jocs d'Hivern.

Les crítiques dels comuns han estat similars i han remarcat que el macrocomplex recreatiu Hard Rock és "incompatible" en un context de sequera i canvi climàtic. En Comú Podem també veu "insuficient" el decret aprovat pel Govern i convalidat pel Parlament i a la trobada preveuen demanar que hi hagi més planificació a llarg termini. Entre les mesures que proposen hi ha l'acceleració dels processos de municipalització de l'aigua que hi ha oberts en diversos municipis.