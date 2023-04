Onze obres del Pla d’Infraestructura Verda a Girona encara s’han de començar

Onze obres incloses dins del Pla d’Infraestructura Verda de la Generalitat a les comarques de Girona encara estan per començar i no tenen una calendarització establerta, segons consta en una resposta per escrit del Govern català a la diputada gironina del PSC al Parlament Sílvia Paneque. Entre les obres pendents hi ha la millora de la connectivitat i permeabilització de diverses carreteres, així com la restauració d’alguns espais naturals. En alguns casos, segons especifica el Govern català, els treballs no s’han pogut començar perquè estan pendents d’altres obres, com pot ser el cas de l’N-II i l’AP-7 a la Jonquera, on hi ha actuacions previstes per part del Ministeri de Transports.

Entre les carreteres que queden pendents de millora hi ha la C-63 entre Anglès i Santa Coloma de Farners (amb un cost de 555.886 euros), la C-65 a Santa Cristina d’Aro (123.652 euros) i la Gi-533 entre Aiguaviva, Vilobí d’Onyar i Bescanó (gairebé 193.000 euros). Tots aquests treballs, malgrat que no s’hagin iniciat encara els treballs de millora de la connectivitat i la permeabilització, continuen vigents en el pla. Un altre cas és el de la C-66 entre Fontcoberta i Serinyà, encara sense pressupost, on la Generalitat indica que abans s’han d’acabar les actuals obres de la C-66, que inclouen la revisió i ampliació dels passos superiors, inferiors i de les obres de drenatge transversal existents. Aquest fet, indiquen, aconsella «no iniciar l’actuació prevista», i a més recomana esperar per comprovar si les intervencions actuals tenen els resultats esperats per mitigar l’actual fragmentació d’hàbitats. En cas que sigui així, es podria plantejar la supressió d’aquesta actuació prevista en el Pla. Dues altres de les actuacions previstes són en carreteres de l’Alt Empordà: la millora de l’AP-7 i l’N-II entre Capmany i Biure i el mateix al voltant de la Jonquera. En ambdós casos encara no s’ha realitzat una estimació del cost que suposaria, perquè hi ha previstes intervencions de l’Estat que caldrà tenir en compte de cares al seu desenvolupament. Per tant, encara no compten amb un calendari determinat. Una de les actuacions amb més pressupost prevista és la que porta com a títol genèric «Millora de la connectivitat territorial i permeabilització d’infraestructures del transport al sector Nord de Girona», encara que no en concreta l’àrea geogràfica. Malgrat que en aquest cas tampoc hi ha un calendari establert encara, el cost de l’actuació s’estima en gaierbé 7,2 milions d’euros. A l’estació d’esquí de Vallter, hi ha una proposta per a la «Correcció d’Infraestructures perilloses per a la fauna», que necessitaria una dotació econòmica de 528.659 hores, i que malgrat seguir dins de la planificació, no té tampoc un calendari determinat. Rehabilitació d’espais naturals Pel que fa a les zones naturals, hi ha tres projectes en cartera. El primer és la restauració i millora ambiental de la Zona Humida de l’Estany Robert, situada entre Fortià i Riumors (Alt Empodrà). En aquest cas, l’actuació costaria uns 560.000 euros, i es farà quan hi hagi «disponibilitat econòmica». També està prevista la restauració ambiental de les Basses de l’Albera (que costarà gairebé 562.000 euros), tot i que tampoc està prevista, i la restauració i millora ambiental del marge esquerre del tram final del riu Tordera, que requeriria una inversió de pràcticament 1,5 milions d’euros. En aquest cas, tanmateix, s’hauran d’introduir modificacions, ja que, segons indica la Generalitat, «les modificacions ocorregudes arran del temporal Glòria el 2020 i la previsió d’intervencions de protecció aconsellen no iniciar la intervenció en els termes previstos».