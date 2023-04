L’amenaça creixent de les pòlisses de salut de baix cost

La saturació també està arribant a la sanitat privada. L’impacte de la pandèmia en la població ha debilitat encara més una sanitat pública que ja acumulava certes mancances.

L’augment de les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques, per a visitar un especialista o, senzillament, la dificultat per accedir a l’atenció primària han provocat que cada vegada més població contracti una assegurança mèdica privada. I la previsió és que el registre creixi en els propers mesos, segons apunten tots els paràmetres. Un estudi del 2020 determinava que Girona se situa entre les províncies amb més afiliats a assegurances mèdiques.

Enmig d’aquest escenari i tenint present que la privatització dins del sistema públic va a l’alça, les companyies d’assegurances han decidit competir en un mercat que està en ple creixement amb l’impuls de pòlisses de baix cost. Recentment, els col·legis de metges catalans han denunciat l’oferta d’aquestes assegurances «indignes» que generen «desprotecció en els ciutadans i precarització entre els professionals».

«Cal aturar la deriva del sector de l’assegurança privada», així ho han expressat els quatre col·legis de metges catalans en una altra carta que han adreçat els presidents dels quatre col·legis de metges al conseller de Salut, Manel Balcells, a qui reclamen l’establiment d’un marc regulador i l’ordenació del sector.

El president del Consell de Col·legis de Catalunya i del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, lamenta que «aquesta lliure competència provoca que hi hagi assegurances que enganyen l’usuari, no és normal que pagui 20 o 30 euros al mes per a una cobertura de qualitat, al final ha d’acabar pagant més per a la majoria de serveis i quan té més de 65 anys, li acaben pujant la tarifa de forma desproporcionada fins a tal punt que s’ha de donar de baixa quan més la necessita», concreta.

«Molts dels usuaris han d'abandonar les mútues quan fan 65 anys, quan més les necessiten» Josep Vilaplana - President del consell de col·legis de Catalunya i del col·legi de Girona

Per altra banda, l’afectació en els metges també és evident. «No hi ha uns barems clars, la cirurgia ha anat canviant i cal actualitzar les tarifes, hi ha clíniques que no disposen de servei de guàrdia i avisen el professional a qualsevol hora i li paguen a un preu baix», manifesta. Afegeix que moltes mútues exigeixen que els professionals hi treballin a temps complet.

Per tot això, Vilaplana assegura que molts professionals no veuen la sanitat privada com a una opció adequada i també marxen. D’aquesta manera, la crisi de personal en el sistema públic també està afectant en el privat.

A més, la manca de regularització de preus provoca que a cada província es pagui una tarifa diferent per a una intervenció concreta.

En definitiva, la proliferació sense fre d’aquest tipus de pòlisses genera «cada cop més indefensió i desprotecció entre els ciutadans i afavoreix la precarització de molts dels professionals que treballen per a les companyies asseguradores».

«No hi ha unes barems clars, a cada província hi ha tarifes diferents» Josep Vilaplana - President del consell de col·legis de Catalunya i del col·legi de Girona

Vilaplana recorda al conseller que la garantia de la qualitat assistencial i de la seguretat clínica en l’àmbit privat també és competència del Departament de Salut i que, per tant, és una qüestió que l’interpel·la directament. És per això que demana que reguli la situació.

El president del Col·legi de Metges posa Alemanya com a exemple, on hi ha portals que recullen l’oferta d’assegurances de forma transparent. També recorda que abans els col·legis tenien un paper «més determinant» i exercien un control més significatiu respecte a les pòlisses de salut. «Fa anys que no tenim aquesta funció i caldria recuperar-la», conclou.

Els metges inicien un estudi

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha pres mesures i ha iniciat un estudi per a conèixer les condicions de competència al sector de les assegurances de salut. L’estudi té com a objecte central recollir informació i analitzar les condicions de competència en el sector de les assegurances i els serveis d’assistència sanitària a l’Estat espanyol, amb especial atenció a aspectes com la concentració de l’oferta, les diferències de poder negociador entre els diferents agents que intervenen al sector o la relació entre entitats asseguradores i prestadores de serveis sanitaris.

El CCMC ha impulsat darrerament altres accions, com, per exemple, l’elaboració i publicació de la darrera enquesta de valoració de les companyies asseguradores per part dels metges que hi presten serveis o les recents cartes enviades al conseller de Salut i a diferents companyies asseguradores reclamant la intervenció dels organismes públics i la col·laboració de les entitats en un mercat afectat per una progressiva concentració i unes condicions que poden posar en perill el manteniment de la qualitat assistencial.