Treballadors del Santa Caterina estudien tornar a demandar l’empresa

El conflicte entre els treballadors de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i l’empresa continua sense resoldre’s. Ahir hi va haver una nova reunió entre els sindicats i l’empresa i no es va arribar a cap acord. El personal acusa la gerència de manca de transparència en els comptes i de no resoldre la problemàtica de la «doble escala salarial».

L’origen del conflicte es deu a la disparitat de sous entre alguns treballadors, concretament en el complement de l’antiguitat. Els sindicats SATSE, Metges de Catalunya, CCOO i la UGT van interposar una demanda el novembre passat per doble escala salarial, ja que alguns treballadors cobraven unes antiguitats regides per un conveni antic. Com a conseqüència, l’IAS ha demanat anul·lar aquests pactes antics i, d’aquesta manera, segons afirmen fonts sindicals, han aplicat l’absorció i compensació als treballadors que cobraven les antiguitats, per tal que s’adeqüin al mateix conveni que tenen tots els treballadors. «El nostre objectiu era que aquest sistema d’antiguitats beneficiés tots els treballadors i la resposta de l’empresa ha sigut perjudicar els que ja la cobraven», afirma Anna Alcalà, del sindicat CATAC, qui afirma que no tenen altra opció que interposar una demanda per conflicte col·lectiu. Afegeix que fa mesos que des dels comitès d’empresa tant de l’hospital Santa Caterina com la xarxa de salut mental i l’atenció primària demanen a l’empresa la documentació econòmica detallada i, tot i que han rebut algun informe, lamenten que falta més transparència. L’IAS defensa les millores Segons fonts de l’IAS, l’assessoria jurídica va entregar el passat 1 de març als comitès d’empresa l’informe pericial de la situació econòmica i conjuntural de l’IAS. Asseguren que aquest informe conté la informació sol·licitada pels comitès d’empresa. D’altra part, s’informa que totes les auditories econòmiques de l’IAS (en procés la de l’exercici 2022) i pressupostos anuals són públics al portal de la transparència. Treballadors de l'hospital Santa Caterina interposen una demanda per diferències en el salari D’altra banda, l’IAS ha aplicat des del març i a tot el personal les millores previstes al III Conveni SISCAT. Com a conseqüència, s’incrementarà la massa salarial aquest 2023 en nou milions d’euros aproximadament.