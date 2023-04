No és exactament un dofí ni una balena. El zífid o balenó de Cuvier és un cetaci esquiu, tímid i difícil d’albirar, ja que passa el 95% de la seva vida sota l’aigua. «El fantasma de l’oceà», s’atreveix a anomenar-lo una experta. Aquest devorador de calamars insaciable gairebé no apareix en les guies de cetacis de Catalunya. No obstant, de l’acumulació d’observacions a la costa empordanesa se n’extreu una conclusió inequívoca: el zífid s’ha instal·lat a viure al canó de la Fonera, un abisme submarí en el qual comparteix casa amb la mediàtica gamba de Palamós.

«Saber que davant de Begur i Palamós hi habita una població estable d’aquesta espècie és una bona notícia per a l’amenaçada biodiversitat mediterrània», celebra Clàudia Auladell, biòloga marina de Noa18Nusos, una de les entitats que n’ha registrat albiraments. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clàudia Auladell Quintana (@claudiaauladell) Aquest animal pot estar 20 minuts seguits sota l’aigua. «Que decideixi sortir a respirar al costat del teu vaixell és una casualitat improbable», admet Auladell. L’última observació la van viure amb nervis i emoció: «Vam apagar el motor de l’embarcació i vam esperar». Sorprenentment, aquest discret odontocet va emergir de les profunditats al mateix lloc on l’havien localitzat. Quan una persona surt a identificar cetacis, s’acostuma al comportament de cada espècie. «Els dofins juguen i neden al voltant dels vaixells. Les balenes, de vegades, ni s’immuten i continuen a la seva», detalla Auladell. En canvi, els zífids són evasius i s’amaguen ràpidament. En aquesta última experiència de l’associació Noa18Nusos, va ser el rugit del motor d’un gran vaixell de càrrega el que va acabar espantant l’animal i el va fer tornar al fons marí. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clàudia Auladell Quintana (@claudiaauladell) Auladell considera que aquesta troballa ha de permetre protegir el canó de la Fonera: «Se sap molt poc dels zífids, però si hi ha una població estable en aquest punt és perquè hi troben prou menjar». Aquest coneixement, segons la seva opinió, és propici perquè es blindi la zona, que és a prop del parc eòlic flotant que es planteja instal·lar una mica més al nord. Ben resguardat dels vaixells Si es decidís protegir aquesta zona marítima, alguns vaixells pesants haurien de modificar les rutes i no podrien passar per sobre de la casa del zífid de Cuvier, aquest cetaci espectral que fins ara els pescadors confonien amb dofins i rorquals. Noa18Nusos és una de les entitats que treballa a la zona nord de la costa catalana. Va néixer fa sis anys quan quatre agents rurals van començar a fer sortides per poder albirar cetacis. Alaudell es va afegir a l’equip com a biòloga marina i des d’aleshores han anat registrant les seves observacions per aportar coneixement científic sobre aquests habitants del mar, dels quals encara queda molt per descobrir.