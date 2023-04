La poca capacitat d'aigua dels pantans a Catalunya ha obligat a algunes empreses d'oci i esports nàutics a aturar-se o a modificar la seva activitat. Als embassaments de Siurana (Priorat), Baells (Berguedà), la Llosa del Cavall (Solsonès), Sau (Osona), Sant Ponç (Bages) o Darnius (Alt Empordà) les empreses no han pogut començar la temporada a causa de l'escassedat d'aigua. A Àger (la Noguera), les que es dediquen a l'activitat nàutica, han traslladat la seva oferta esportiva del Congost de Mont-rebei a embassaments amb més aigua i treballen amb tan sols el 10% dels clients habituals. Alguns negocis han explicat a l'ACN que esperen poder obrir al maig, mentre que d'altres no preveuen fer cap mena d'activitat aquesta temporada.

A Darnius, pendents de l'ACA

A Darnius, l'empresa Màgic Empordà acumula uns quants estius dolents en termes d'afluència de turistes. Dedicada al lloguer de caiacs per navegar a l'embassament de Boadella, cada any rebia uns 3.000 turistes entre juny a setembre (quan l'empresa concentra l'activitat). Des del 2020, s'ha vist afectada primer per les restriccions de mobilitat per la pandèmia i ara, per la sequera (amb el pantà a només un 30% de la seva capacitat que pot convertir-se en no navegable).

L'empresa altempordanesa està a l'espera de saber si l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) els permet fer l'activitat. Tal com relata el responsable de Màgic Empordà, Joaquim González, si al final no poden posar les barques al riu, patiran una "afectació econòmica important". "Si ens diuen que no tan poc temps abans d'iniciar l'activitat, tindrem poc marge de reacció", diu González, que de totes maneres està convençut que "l'ACA prendrà la millor decisió". "Si hi ha tan poca aigua és normal que no s'obri a les embarcacions, ni tampoc al bany", assegura.

Sense temporada a Siurana

La falta d'aigua al pantà de Siurana (Priorat) ha impedit començar la temporada a Canoa Kayac Siurana perquè l'embassament es troba al 7,7% de la seva capacitat total i és impracticable per activitats nàutiques. Normalment obren coincidint amb Setmana Santa, però enguany no han pogut obrir perquè no poden oferir el servei "com ens agradaria", comenta el gerent de l'empresa, Santi Borràs. "Només cal veure a quin nivell es troba el pantà i quin color té", afegeix. "No és moment per fer l'activitat", diu Borràs.

El responsable del negoci pronostica que enguany ja no podran obrir. Sí que els mesos de maig són "generosos" pel que fa a la pluja en aquest territori, però dubta que l'embassament s'ompli fins al 40%, el que necessitarien per poder desenvolupar l'activitat amb normalitat. Canoa Kayac Siurana va començar a funcionar el 1992 i tot i haver patit períodes de sequera, sempre havien pogut mantenir l'activitat, recorda Borràs. L'any passat el Siurana estava al 30% de la seva capacitat total i ja van haver de posar punt final a la temporada més aviat, al setembre en lloc de l'octubre.

A Sant Ponç s'esperen al maig

A la Catalunya Central algunes de les empreses nàutiques que operen als pantans de la zona -la Baells, la Llosa del Cavall, Sau i Sant Ponç- no han pogut començar la temporada degut a l'extrema sequera i el baix nivell dels embassaments. A la Llosa del Cavall -no arriba al 25% de la capacitat-, per exemple, la orografia del terreny que és molt escarpat fa que les empreses no puguin posar les embarcacions a l'aigua perquè és molt difícil accedir-hi.

En canvi, al pantà de Sant Ponç -està al 33%- sí que preveuen obrir la temporada el proper 15 de maig. "Som uns grans afortunats per poder obrir, tot i que ens hem d'anar adaptant a la situació que ens trobem setmana rere setmana", apunta Mariona Martí, gerent de Tirantmilles.

Reclamen compensacions

Martí és també la presidenta de la nova Associació d'Activitats Nàutiques i de Natura de les Aigües Interiors de Catalunya, que s'acaba de crear per poder fer pinya, canalitzar les demandes del sector i fer-les arribar a l'administració. Martí recorda que moltes de les empreses que no han pogut obrir per la sequera "han fet els seus pagaments i han pagat les taxes" i, per això, reclama que puguin accedir a algun tipus de compensacions. "En moltes situacions de crisi s'han creat compensacions per altres sectors, creiem que nosaltres tenim un potencial prou important perquè se'ns tingui en compte", reclama Martí, que també posa en valor la feina que fan per fomentar la salut i l'esport.

Del Congost de Mont-rebei a embassaments amb més aigua

La sequera que afecta de manera intensa zones com el Congost de Mont-rebei i el pantà de Canelles ha fet que empreses que oferien activitats nàutiques a la zona hagin hagut de traslladar la seva activitat a d'altres indrets amb un nivell d'aigua suficient per operar. És el cas d'Àger Aventura't, que tradicionalment operava des del Moll de Corçà i que enguany ho ha de fer a l'embassament de Camarasa (Noguera). El responsable de la firma, Roger Pifarré, explica que a la zona del Moll "està tot sec i no tenim la possibilitat de treballar-hi" per la manca d'aigua, i per això van decidir canviar d'espai.

Això els ha suposat un "greuge econòmic bastant fort" respecte a altres anys, lamenta Pifarré, ja que només han mantingut el 10% dels clients que tenien habitualment en dates assenyalades com Setmana Santa. En la mateixa línia, de cara a l'estiu, el responsable d'Àger Aventura't preveu una campanya "no molt bona".

A banda del factor econòmic, la firma ha hagut de fer front als canvis logístics com el trasllat de totes les seves embarcacions a l'embassament de Camarasa, que es troba a uns 30 km de distància del Moll de Corçà, i a la sol·licitud dels permisos corresponents a les administracions per poder operar al nou espai.