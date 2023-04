Els Mossos d'Esquadra han denunciat la conductora d'un ciclomotor per ser presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària, concretament, per conducció temerària.

Hi ha un vídeo que ha difós la mateixa policia on es pot veure com la dona ballava mentre estava cim de la moto, feia ziga-zagues, treia les mans del volant, feia acrobàcies amb les cames, entre altres.

Aquestes imatges van ser captades per un conductor que el dia 21 d'abril hi anava al darrere. Corresponen una infracció realitzada a les dotze del migdia a la carretera N-260, a l'altura del quilòmetre 81,5 en sentit Olot. A una de les entrades de la població, la que porta cap a les Tries.

L'usuari de la via va facilitar les imatges de la gravació a la policia i els Mossos van identificar-la i denunciar-la.

Per tot això, l'han denunciat i li correspon una sanció de 600 euros i la retirada de sis punts del permís de conduir.