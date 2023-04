Vilobí proposa una tercera alternativa per a l’estació del TAV a l’aeroport

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar presentarà una nova proposta al Ministeri de Transports per a la ubicació de l’estació del TAV a l’aeroport, per evitar que tingui afectació a les cases del veïnat de la zona. En una reunió celebrada ahir al vespre al teatre Can Sagrera, el regidor d’Urbanisme, Quim Vivas, i l’alcaldessa, Cristina Mundet, van explicar davant dels veïns la proposta municipal, que va ser rebuda amb bons ulls per part de la majoria d’assistents. La proposta passa per desplaçar l’estació 140 metres cap al sud (una distància que des del consistori consideren assumible, ja que hi ha suficient espai) i eixamplar les vies cap a l’est. D’aquesta manera, no hi hauria cap casa afectada i la passarel·la tampoc hauria de transcórrer per sobre les cases actuals. A més, també suggereixen que es faci una connexió directa amb l’Eix Transversal a través del ramal que actualment hi ha tancat, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i evitar l’excés de trànsit al veïnat de l’aeroport. L’Ajuntament de Vilobí va convidar els veïns a sumar-se a les al·legacions i a presentar-ne de pròpies, sobretot en els casos de les persones que estan afectades.

L’alcaldessa, Cristina Mundet, es va mostrar visiblement molesta amb el Ministeri, ja que, segons va denunciar, van demanar una reunió perquè els expliquessin amb detall les dues alternatives i les possibles afectacions, però a hores d’ara no han rebut resposta ni tenen data per a la trobada. És per això que, si dilluns no han rebut una resposta, demanaran una trobada amb el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon. Inquietud a Vilobí per la futura estació del TAV a l'aeroport Mentrestant, però, l‘Ajuntament ja ha anat treballant en les al·legacions, ja que la data límit d’entrega és el 15 de maig. I el regidor d’Urbanisme, Quim Vivas, adverteix que el projecte de l’estació s’acabarà executant més d’hora que tard: «Van fletxats amb aquest tema», va indicar. Segons va recordar Vivas, l’estudi d’alternatives en proposa dues: la primera, més allunyada de l’aeroport i que no suposaria cap afectació a cap casa, i la segona, més propera i que sí que afectaria cases ja existents. El propi estudi indica que la més adequada, per motius socioeconòmics, és la segona, que l’Ajuntament de Vilobí creu que és la més perjudicial per als veïns. Per tot plegat, el primer punt de les al·legacions serà demanar que finalment s’esculli l’alternativa 1, per tal d’evitar afectacions. Vivas, però, admet que és molt difícil que el Ministeri canvi d’idea quan l’estudi es decanta clarament per la segona. Per això, en les al·legacions es proposta una tercera alternativa. Aquesta consistiria en situar l’estació 140 metres cap al sud, per tal de no afectar les actuals edificacions dels veïns. També es proposa un eixamplament de vies cap a l’est. D’aquesta manera, es garantiria la connexió de l’estació de trens amb la terminal de l’aeroport sense perjudicar les cases, i a més, també es podria evitar que la passarel·la que els passatgers utilitzaran per desplaçar-se d’una terminal a l’altra passi per sobre el veïnat, amb les conseqüents molèsties que comportaria als residents. Connexió amb l’Eix Finalment, les al·legacions també assenyalen que, sigui quina sigui l’alternativa finalment escollida, s’hauria d’utilitzar el ramal actualment en desús de la C-25, ja que, segons Vivas, «mirant el futur, una infraestructura d’aquestes característiques ha de tenir un accés com déu mana». A més, així s’evitaria que tot el trànsit hagués de passar per la carretera que dona accés al veïnat, ja que suposaria un increment important del volum de trànsit a la zona. Malgrat lamentar que el Ministeri hagi estat, fins ara, poc sensible a les peticions de reunió per part de l’Ajuntament, els representants municipals van garantir que estan «al costat dels veïns per defensar el millor projecte per al territori i el veïnat».