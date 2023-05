Uns lladres van entrar a robar fa uns dies fent un forat a la paret de l'Església Parroquial de Sant Martí Sapresa (la Selva) i es van emportar els catorze canelobres de metall que hi havia, així com algun altre objecte de metall. Segons ha explicat el rector de l'església, Josep-Maria Castellà, els desconeguts van entrar per la rectoria, que és propietat de l'Ajuntament i actualment es troba deshabitada. Aquesta connecta amb l'església a través d'un passadís, on hi ha un envà que els desconeguts van tirar a terra i van aprofitar per accedir a l'interior del temple.

Segons explica Castellà, dins de l'església no hi ha objectes de valor. Els canelobres tampoc en tenien, i només servien per decorar. Des del Bisbat ja han interposat denúncia als Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament ha fet obres de reforç en el punt (una finestra) per on els lladres van accedir a l'església. També s'ha reconstruït l'envà que els lladres van tirar a terra. L'incident, però, no ha afectat a la vida normal de la parròquia.