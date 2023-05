El coipú (Myocastor coypus) és una espècie de rosegador de gran grandària (gairebé 10 quilos de pes i més de mig metre de longitud) originari de Sud-amèrica i que va arribar fa uns anys a Catalunya. Des de llavors, s'ha multiplicat exponencialment fins a convertir-se en una veritable plaga. També és present en els rius de Navarra i Euskadi. En aquests moments, segons alerta la radiografia més exhaustiva fins avui sobre espècies invasores en el territori, aquests animals ja han colonitzat els rius de Girona i, de seguir així, en breu es tem que la seva arribada desbordi altres ecosistemes fluvials catalans. Per fer front a aquest fenomen, la 'conselleria' d’Acció Climàtica ha anunciat el desplegament d'un nou pla de xoc per a frenar l'expansió d'aquesta espècie invasora: el primer fins avui centrat en un sol animal. Ja s'han repartit mig miler de gàbies a Girona.

En aquests moments, segons apunten els balanços més recents, s'estima que només en la zona de Girona hi ha més de 2.000 exemplars de coipús. Aquests animals suposen un greu perill per als ecosistemes, ja que, d'una banda, alteren el mitjà i desplacen les espècies autòctones i, d'altra banda, causen greus danys en cultius i plantacions agrícoles.

El pla de la Generalitat per fer front a la seva expansió aspira a reduir almenys el 70% de la població d'aquests animals en els pròxims anys. "Hem de controlar les poblacions de coipús per evitar que s'expandeixin encara més", ha destacat Anna Barnadas, secretària d’Acció Climàtica, durant la presentació d'aquesta iniciativa.

Aquesta mateixa setmana s'ha anunciat, per part de la Generalitat, la creació d'una brigada específica que estarà activa durant tot l'any i que ja ha col·locat mig miler de gàbies a la província de Girona per capturar aquests animals.

Es creu que els coipús van ser introduïts en la península Ibèrica com animals de cria per a la indústria pelletera. Els abrics de pell d'aquest animal, de fet, són molt cobejats en el món del luxe. En algunes zones d'Europa hi ha explotacions que sumen centenars de milers d'exemplars d'aquests rosegadors per fabricar articles de pell.

Els experts creuen que els primers exemplars de coipú que van arribar a l'Empordà van ser animals escapolits d'algunes granges franceses. El mateix va passar amb el visó americà (Neovison vison), una espècie que va arribar a aquestes latituds del globus de mà de la indústria pelletera i que ara s'ha convertit en una plaga.

En aquests moments, segons apunta l'informe més exhaustiu presentat fins avui, a Catalunya hi ha prop de 200 espècies d'animals i plantes considerades com a invasores d'ecosistemes. La Generalitat ha promès doblegar el pressupost per fer front a l'expansió d'aquestes espècies i, a partir d'aquest mateix 2023, dedicar prop de dos milions d'euros a programes per controlar les diferents poblacions d'espècies invasores.

També al País Basc i Navarra

Ara bé, aquest animal no tans sols és present a Catalunya. La seva presència al País Basc, per exemple, està documentada des dels anys setanta, quan van començar a veure's exemplars en els marenys de Txingudi, a l'estuari del Bidasoa (Guipúscoa), procedents de França.

Des de llavors l'espècie no ha deixat d'expandir-se per les conques dels rius bascos i navarresos, especialment les de l'Oiartzun, l'Urumea i el Bidasoa. A Navarra, la seva expansió està sent tan alarmant que el Govern Foral l'ha declarat legalment com a plaga. Per aquest motiu, s'han activat tot tipus de mesures “per al seu control amb caràcter generalitzat” davant l'elevat risc que representa per a “la biodiversitat, l'agricultura i la salut de les persones”, segons l'executiu regional.

Gran Bretanya el va erradicar per complet

El parany sembla ser l'únic mètode efectiu per combatre la propagació d'aquesta espècie. Segons diversos mitjans, a Gran Bretanya aquesta mesura s'ha revelat particularment eficaç. Tot i que aquest rosegador va començar a colonitzar el medi natural del país en els anys 20 del segle passat, aconseguint una població total de 200.000 exemplars, es va aconseguir erradicar per complet la seva presència ja el 1987, any en què van deixar de registrar-se cites de coipú al Regne unit. Es va produir, paral·lelament, una recuperació de les poblacions de fauna i flora locals abans afectades per aquesta espècie invasora.