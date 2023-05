Ripoll reformarà la Caseta d'en Jordana per establir-hi la societat de caça

La casa i l'entorn de la Font d'en Jordana seran restaurats amb una inversió de 125.000 euros, en imposar-se en la sisena edició dels pressupostos participatius d'aquest any a Ripoll. La proposta inclou la intenció d'establir-hi la seu de la societat de caça i pesca La Rama, que actualment està al primer pis del mateix edifici que acull el teatre Comtal, al carrer Pirineus.

La casa de pagès coneguda com la Caseta d'en Jordana va ser habitada fins al 2018 per la família Romans Gumí, que va haver de deixar-la pel mal estat d'unes bigues de fusta, després d'haver-hi viscut durant cinc dècades. La propietat de la casa és municipal des de 1933. El matrimoni va haver d'anar a viure a un pis que els va cedir l'Ajuntament, en les mateixes condicions que tenien a la Caseta d'en Jordana, però en els últims mesos Florentina Gumí també ha hagut de deixar-lo en quedar-se vídua i que li canviessin el tracte, apujant-li el cost de l'habitatge.

La despesa que s'havia estimat per reformar la Caseta d'en Jordana en el moment del seu desallotjament era de 60.000 euros, una xifra que en aquests pressupostos participatius s'ha doblat, incloent-hi el condicionament de l'entorn. Després de l'aparició de la pandèmia de la covid, l'Ajuntament va haver de tapiar-ne portes i finestres per evitar que hi entressin a l'interior, amb diferents episodis d'incendis que van afectar el voltant de la casa.

La restauració i reforma de la Font d'en Jordana s'ha imposat amb 330 vots a la instal·lació d'aire condicionat a la Biblioteca Lambert Mata (250 vots), i a la millora del Pavelló Municipal (205 vots). Pel que fa a la partida de 15.000 euros del capítol de serves, va imposar-se l'Enlleure't a Ripoll, un programa de suport a infants i joves amb discapacitat o risc d'exclusió social perquè puguin gaudir d'activitats de lleure.