El Trueta necessita més voluntaris per a participar en els assaigs d’Hipra

L’hospital Josep Trueta segueix buscant voluntaris que vulguin participar en els dos assaigs actius de la vacuna anticovid d’Hipra, anomenada Bimervax. Els investigadors que hi col·laboren admeten dificultats per a reunir totes les persones necessàries perquè els assaigs es validin i s’aprovi l’administració de la vacuna en aquests casos concrets.

Per una banda, continua activa la crida a adolescents de 12 a 17 anys per a participar en l’estudi de la vacuna com a dosi de reforç. Es comprovarà si és ben tolerada i si és capaç de reactivar una resposta immunitària, és a dir, si la vacuna és capaç d’incrementar l’activitat del sistema immunitari davant del virus i quant de temps dura el seu efecte. S’avalua també la seguretat de tots els participants. El Trueta va començar la vacunació a aquest grup d’edat el 21 de juny i fins ara hi ha 33 inscrits però fa falta arribar a la seixantena. Cal tenir present que hi ha altres hospitals d’arreu d’Espanya que col·laboren en l’estudi i entre tots cal arribar als 300 voluntaris.

Vacunació de la grip i covid-19

Per altra banda, també hi ha actiu l’assaig de la dosi Bimervax d’Hipra contra la covid-19 amb la vacuna de la grip estacional a persones de mçes de 65 anys. L’objectiu és avaluar la seguretat i la resposta immunològica de la vacuna anticovid d’Hipra quan s’administra conjuntament (una a cada braç) amb la vacuna de la grip estacional de la propera campanya de tardor.

La crida va començar a mitjan juliol i fins ara s’han reunit setze voluntaris i en calen uns 42. Tenint en compte que hi ha hagut retards en l’inici de la vacunació de l’estudi perquè encara no hi havia la vacuna de la grip disponible -va començar el dimarts de la setmana passada- i que encara no s’han reunit els voluntaris necessaris; difícilment s’arribarà a temps per a l’inici de la campanya de la doble vacunació, prevista per a finals d’aquest mes.

La dificultat per trobar persones de més de 65 anys pot endarrerir la presència d’Hipra en la doble vacunació

És per això que els investigadors fan una crida perquè s’apuntin més voluntaris. «Aquest assaig vol demostrar que vacunar-se amb la dosi d’Hipra juntament amb la de la grip és segur, ja està demostrat que la vacuna de Bimervax és fiable i ofereix un grau elevat de defensa però per tenir validesa tots els centres que hi col·laborem hem d’arribar a uns 300 voluntaris», explica Antoni Castro, investigador i cap de servei de Medicina Interna i Malalties Infeccioses de l’hospital Josep Trueta.

Aquests dies ja s’han vacunat onze persones i, al cap d’una setmana tenen la primera visita de control. La segona i darrera visita serà al cap d’un mes quan es faran analítiques. A partir d’aquí ja no hi ha més seguiment excepte d’aquelles persones que puguin presentar algun efecte secundari. Castro afegeix que no hi ha límit d’edat i concreta que una de les voluntàries té 92 anys. Tot i així, especifica que els participants no poden ser immunodeprimits i que han d’haver estat vacunats amb Pfizer o Moderna en les dues primeres dosis de la vacuna contra la covid-19.