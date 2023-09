L’Ajuntament d’Olot tanca l’Espai Ideal perquè vol reformular la política de joventut

L’Espai Ideal d’Olot, que des de fa més de deu anys s’ubica a la plaça Clarà, té les hores comptades. I és que l’Ajuntament d’Olot ja ha informat a la propietat que en els propers mesos abandonarà l’equipament per fer el salt a un nou emplaçament que vagi d’acord amb la nova política de joventut que volen impulsar. «Encara no hi ha data per marxar, el contracte es rescindeix a finals d’any», assegura el regidor de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot, Josep Quintana.

El regidor assenyala que «el nou model requereix un espai diferent, perquè volem apostar per una política de joventut més enfocada a la ciutat que tingui en compte tots els equipaments, perquè els tallers i les accions es puguin desenvolupar en l’espai més adequat». En aquest sentit, Quintana defensa que «si es programa un taller d’arts escèniques, té més sentit que es faci al teatre que en una sala de l’espai jove». Amb tot, remarca que «primer hem de pensar en el contingut i després en el continent». Obrir-se a la ciutat L’actual espai era un punt d’informació, assessorament i acompanyament per joves tant d’Olot com de la resta de la comarca (a nivell laboral, salut, emocional, d’habitatge, d’estudis o de voluntariat) que també acollia tallers i formacions, a més de ser un espai lúdic de participació i trobada. El nou model, en canvi, «ha d’incloure polítiques de joventut més àmplies i diverses que puguin passar a qualsevol espai de la ciutat», remarca el regidor. Tot i el canvi de model, tenen clar que els joves de la comarca han de tenir un espai físic. «Ha d’estar a peu de carrer i ha de ser molt identificable i accessible, ha de ser l’espai de referència pels joves», assenyala Quintana. De moment, però, encara no tenen lligat el nou emplaçament.