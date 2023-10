El conductor de 34 anys que va provocar un accident de trànsit mortal a Vilademuls anant begut i sense permís de conduir vigent es troba en presó provisional comunicada i sense fiança.

Així ho va acordar diumenge la magistrada del jutjat d'instrucció número 3 de Girona, en funcions de guàrdia. En aquest accident que va tenir lloc dissabte a la tarda a l'N-II va morir la passatgera davantera d'un cotxe, una veïna de Celrà de 87 anys.

Els Mossos de Trànsit van arrestar l'home per un homicidi per imprudència greu, dos delictes de lesions per imprudència greu i per un delicte contra la seguretat viària, atès que va donar positiu penal en alcoholèmia amb una taxa d'1,23 mg/litre d'aire expirat en la prova. Això suposa que gairebé quintuplicava la taxa màxima permesa que es troba en 0,25 mg/l.

El detingut ja tenia antecedents policials relacionats amb temes de trànsit. Els Mossos posteriorment van comprovar que anteriorment li havien retirat judicialment el permís de conduir i que actualment, ja havia perdut tots els punts del permís de conduir i, per tant, no el tenia vigent, ja que no havia fet el curs per recuperar-los.

Aquest diumenge va passar a disposició judicial i segons informa el TSJC la causa va quedar oberta per homicidi imprudent, dos delictes de lesions per imprudència greu i conducció sota els efectes de begudes alcohòliques

L'accident de trànsit de dissabte es va produir al punt quilomètric 732,3 de l'N-II a Vilademuls cap a les set del vespre. Es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes i va morir la passatgera davantera. La conductora i un passatger posterior del mateix vehicle van resultar ferits de poca gravetat i van ser traslladats a l’hospital Trueta de Girona.

El conductor i únic ocupant de l'altre vehicle implicat també va resultar ferit de poca gravetat i els Mossos d’Esquadra el van detenir.