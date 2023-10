Les aules del cicle formatiu de cuina i pastisseria de l'institut Abat Oliba de Ripoll s'han tornat a omplir d'alumnes aquesta tardor. Enguany, però, hi ha hagut un augment important de matriculacions al primer curs: de 8 estudiants de fa un any s'ha passat a 17. Una xifra que demostra, segons professors i alumnes, que són estudis "molt necessaris". Enrere ha quedat l'amenaça de tancament del Departament d'Educació el gener passat per falta d'inscripcions. "Tornar a veure la cuina plena fa molta il·lusió", admet Sergi Bonsoms, cap de Departament de Cuina i Pastisseria. Els alumnes són de la comarca i també de fora, com en Samuel, que ve d'Olot: "Van venir a fer una xerrada i em van parlar molt bé de l'Abat Oliba".

Les olles tornen a fumejar a les instal·lacions de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès coincidint amb l'inici de curs. Feia anys que les aules no estaven tan plenes, si bé els responsables del cicle admeten que les xifres d'inscrits "fluctuen". "Un any pot ser dolent (per falta de matrícules) i després en venen dos de bons, no és mai fixe, però sí que és una comarca que viu molt del turisme i és una formació necessària", explica a l'ACN Bonsoms, que també és professor del cicle. Admet que, ara que Educació ha apostat per mantenir els estudis, respiren molt més tranquils.

Aquest és un cicle mitjà que permet als estudiants treure's dues titulacions en tres anys i no amb quatre. "Estem fent un 3x2: el primer any es fa tant cuina com pastisseria i després es poden especialitzar", detalla. Segons Bonsoms, tots els alumnes que acaben troben feina i una part important ho fan ja quedant-se al lloc on han fet les pràctiques. "Tot depèn de si volen quedar-s'hi o escollir altres camins", detalla. Arran de la pandèmia, el de l'hostaleria és un sector que té dificultats per trobar personal format. Bonsoms és optimista i defensa que és un ofici de futur: "Abans estava molt mal vist, com que era molt esclau amb jornades llargues i ara ha canviat una mica a nivell de qualitat de vida, amb torns no tant llargs i una regulació de les jornades laborals i s'ha equilibrat una mica".

"M'agradaria estar en una cuina important"

Entre els alumnes de primer hi ha en Samuel, que ve d'Olot. Explica que de petit ja sabia que volia ser cuiner i té clar com es veu en un futur: "M'agradaria estar en una cuina important". Aquest estudiant explica que va decidir venir a formar-se a Ripoll i no a Girona per la visita que van venir a fer a la seva escola. "Van fer una xerrada, en van parlar molt bé de l'Abat Oliba i aquí estic". Altres estudiants somien posar en marxa el seu negoci. "Voldria posar un restaurant a Camprodon de cuina de Veneçuela, el meu país perquè els catalans provin la meva cultura", explica amb il·lusió la Marilyn, estudiant de primer curs.

L'institut estrena un nou circuit

L'institut Abat Oliba ha iniciat aquest curs un nou circuit formatiu per a alumnes amb necessitats educatives especials, un Itinerari Formatiu Específic (IFE) per a estudiants d'entre 16 i 20 anys. "Ens trobàvem que els alumnes havien d'anar a comarques veïnes per poder seguir formant-se després de l'ESO i ara ja podem donar-hi resposta", afirma el seu director, Joan Maria Roig, que celebra l'aposta del Departament d'Educació. L'itinerari té una durada màxima de 4 anys i està lligat a una família professional, que en el seu cas és el d'auxiliar de gastronomia. Actualment el cursen dos alumnes però confien poder arribar a més en els pròxims anys. Era l'única comarca de la demarcació que encara no tenia cap IFE actiu.

Per a la resta de cicles formatius les matriculacions també han anat molt bé i en algunes, com ara manteniment elèctric i mecànic i el de gestió administrativa, han tingut més demanda que places ofertades, mentre que a la de cuina han fregat la plena ocupació.