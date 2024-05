Junts es compromet a posar al dia i climatitzar els edificis dels centres educatius de Girona

El cap de llista de Puigdemont per Catalunya Junts+ a les comarques gironines, Salvador Vergés, ha destacat la necessitat de "climatitzar i posar al dia els edificis dels equipaments educatius de les comarques gironines", per condicionar els centres davant els nous escenaris climàtics i acabar amb els barracons. Des de Besalú, acompanyat de l'alcalde, Lluís Guinó, i dels regidors a l'Ajuntament, Joan Serra i Joan Puigdevall, ha posat com a exemple l'Institut Escola Salvador Vilarrasa, que segueix a l'espera de la construcció de l'edifici definitiu, després de més d'una dècada en barracons.

"Assumim el compromís de posar fil a l'agulla per tal de desencallar i redactar aquest projecte durant l'any 2024. Són massa anys de retard, un retard lamentable i inexplicable i que treballarem per poder revertir de manera immediata", ha explicat el candidat, que ha aprofitat per posar en valor el model d'instituts escola com el de Besalú. "Una tipologia de centres que faciliten la cohesió territorial, i el vincle dels alumnes i les famílies amb els municipis petits. Pensat principalment per garantir i facilitar la igualtat en l'ensenyament de qualitat, es visqui on es visqui", ha subratllat Vergés.

La formació destaca que el seu programa contempla que en l'àmbit educatiu es planifiquin les construccions, com a mínim, a deu anys vista, "per garantir que sigui quin sigui el color del govern, s'hi doni prioritat tenint en compte les necessitats de la població en cada cas concret". "Cal que hi hagi aquest compromís amb les construccions, les ampliacions, les reformes i la climatització dels centres educatius. I que des del departament s'impulsi amb urgència la compra de material necessari per dur-ho a terme", ha afegit el candidat.