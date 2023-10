Els jutjats gironins van interposar durant l’any passat 440 condemnes per delictes de violència de gènere. D’aquestes, un 54% es van dictar amb el reconeixement dels fets per part de l’acusat, que ve acompanyat d’algun benefici, normalment una rebaixa de pena.

Segons l’informe d’activitat de la fiscalia de l’any 2022, les condemnes per delictes de violència de gènere, és a dir, perpetrats per la parella o exparella, van pujar un 23% si les comparem amb les de l’any 2021, quan se’n van dictar 357.

La memòria del Ministeri Fiscal inclou tota l’activitat relativa als processos penals durant l’any passat. Així, en matèria de violència de gènere els jutjats d’instrucció van incoar 3.543 procediments per recollir informació i comprovar si hi ha indicis de delicte. Un cop tancada la fase d’instrucció, la fiscalia va formular 831 qualificacions d’aquest tipus de delictes. Val a dir que, segons la complexitat d’un cas i del tipus de delicte, la fase d’investigació pot allargar-se uns mesos o fins i tot anys. Per això, les dades de sentències solen partir de delictes comesos anys anteriors.

Tipus de delictes

Pel que fa al tipus de delictes, els que més condemnes acumulen són el de maltractament ocasional (214 condemnes), amenaces (137) i trencament de mesures cautelars o condemna (116). A més, es van interposar 126 sentències per altres delictes lleus. També es van condemnar 2 persones per violació (dins l’àmbit de la parella o exparella) i 1 persona per abusos sexuals.

Si es compara amb l’any anterior, les condemnes per amenaces han pujat un 38%, les de maltractament ocasional un 3%.

També es va interposar una sentència per assassinat, que es correspon al crim que va perpetrar un policia nacional a Olot el 2019. El cas va arribar a l’Audiència de Girona el novembre passat i un jurat popular va declarar culpable l’acusat de matar a trets la seva parella. La sentència va condemnar-lo a 17 anys de presó.

La fiscalia també va qualificar un homicidi consumat i un altre que no es va arribar a perpetrar.

Durant l’any passat es van adoptar 18 mesures de presó provisional, 38 ordres d’allunyament i 533 ordres de protecció. D’altra banda, se’n van denegar 327, un 5% menys. Pel que fa a l’ús de dispositius electrònics per protegir a les víctimes, els jutjats van adoptar aquestes mesures en dos casos per garantir una ordre d’allunyament.

Presó o suspensió

Segons les dades de l’acusació pública, durant l’any passat es van executar 426 penes de presó i 91 penes van ser de treballs en benefici de la comunitat. D’altra banda, es van suspendre 173 condemnes, bé perquè fossin inferiors a 2 anys o perquè complien els requisits legals.