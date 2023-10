L'església gironina ha detectat un increment de peticions per celebrar casaments civils en espais de culte. Des de la institució expliquen que són empreses que es dediquen a organitzar la festa qui els demanen i no pas els nuvis. L'arxipreste de Girona i Salt, Jordi Reixach, explica que sempre se'ls hi diu que no i reconeix que en algunes ocasions s'han trobat que les empreses se sorprenen i més quan els ofereixen uns diners a canvi del lloguer. "És que no és una qüestió de diners, sinó que no es pot celebrar un casament civil en un espai sagrat", assenyala. En aquest sentit, Reixach, explica que on no poden fer res és a fora de l'espai on es troben sovint els nuvis fent-se fotografies o fent algun tipus d'activitat.

La Catedral de Girona, l'església de Sant Fèlix o les ermites perdudes entre la natura són només tres exemples d'alguns centres religiosos que més peticions tenen per casar-se. El problema és que moltes vegades les sol·licituds no són d'uns nuvis que volen celebrar el seu enllaç per l'església, sinó que es tracta de casaments civils, que volen aprofitar el marc que ofereix el centre de culte per poder celebrar la cerimònia. L'arxipreste de Girona i Salt i rector de les parròquies de Sant Josep, Sant Pau i Vila-roja, Jordi Reixach, explica que habitualment són les anomenades wedding planners qui es posa en contacte amb ells. Aquestes empreses -dedicades a l'organització de casaments- fins i tot els ofereixen diners per l'espai, però Reixach deixa clar els hi neguen. El motiu és que "en cap cas es pot fer un casament civil amb un regidor o un alcalde en un lloc sagrat" i això no permet cap excepció. Ara bé, l'arxipreste reconeix que poca cosa tenen a dir en relació al que es pugui fer a fora de l'espai. "Moltes vegades ens assabentem que hi han fet les fotos o el que sigui, però no podem dir res", explica. Reixach remarca que han notat un increment d'aquestes demandes per cerimònies a dins d'espais com la Catedral de Girona o l'església de Sant Fèlix i reconeix que algunes de les empreses no entenen que se'ls hi digui que no. Facilitat per fer els cursos Reixach ha explicat que el nombre de casaments religiosos ha anat caient els darrers anys, si bé la pandèmia ha distorsionat les dades, ja que moltes celebracions es van haver de posposar per les restriccions que hi havia. La caiguda de la demanda ha implicat la conseqüent caiguda de cursos prematrimonials que fa l'església gironina. Això ha portat la institució a facilitar aquests cursos, que cal recordar que són obligatoris per a tots aquells nuvis que volen passar per davant de l'altar. Si fins fa poc temps era necessari anar a una parròquia el dia i hora fixat, ara si cal es concreta un dia amb la parella encara que sigui en cap de setmana. Tot i que és obligatori assistir a aquestes sessions, Reixach reconeix que hi ha entre un 10 i un 15% de parelles que "pel motiu que sigui" no fan el curs. En ocasions pot ser perquè el mateix mossèn creu que no és necessari després d'haver fet les trobades pertinents. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona